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    «МЮ» предложил за Рамоса 45 млн евро

    «Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу.
    Согласно информации источника, манкунианцы предложили за футболиста сборной Испании 45 миллионов евро, а самому Рамосу готовы предложить пятилетний контракт и зарплату в размере 11 миллионов евро в год. Однако «Реал» оценивает своего игрока в 90 миллионов и идти на уступки не намерен.
    Ранее президент «Реала» Флорентино Перес намекнул, что клуб не расстанется с Рамосом. Однако игрок не может достичь соглашения с Пересом относительно условий продления своего контракта. Рамос требует зарплату в размере 10 миллионов евро в год, тогда как в планы Переса это никак не входит.
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    Источник: AS

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    16.07.2015 09:09
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    Комментарии (29)
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    Виталик ManUtd Rus
    1437030704
    «Манчестер Юнайтед» не намерен отказываться от попыток приобрести защитника «Реала» Серхио Рамоса. По информации As, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как «Реал» отверг первоначальное предложение в 45 миллионов. После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент «Реала» Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов. Сам Серхио Рамос по-прежнему намерен покинуть «Реал», где ему отказались повышать зарплату с шести до 10 миллионов евро в год. «Манчестер Юнайтед» предлагает игроку 55 миллионов на пять лет.
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    cska plus
    1437030765
    у англичан сумма интересная, 45))
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    Lionel Messi-10
    1437030892
    на самом деле мю тот еще мешок
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    Олли Кан
    1437031231
    откровенно говоря, рамос достоин з/п 10 мулей в год..это во сколько раз меньше чему Криша? в 2? только вот как раз Рамос сыграл главнуб роль, например, во взятии \"Дессимы\"..
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    Planet Georgia
    1437031972
    Не продаст его Реал,он лучший на своей позиции!
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    Arturros
    1437032599
    До сих вспоминается его игра на чм.
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    mntr13
    1437033374
    круто
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    112910415
    1437036959
    не отстанут
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    caravanbashi
    1437037091
    Дима, Ван Перси, Фалькао, Вальдес у Ван Галя уже отобедали, не угодно ли Рамосу? P.S. У Ван Галя едет крыша и Рамосу останется винить только себя, если сделает такую глупость. С Мауром пронесло, выпал орел, с Ван Галем будет не судьба, решка))
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    ologreds
    1694997603
    numo435816
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