«МЮ» предложил за Рамоса 45 млн евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу.

Согласно информации источника, манкунианцы предложили за футболиста сборной Испании 45 миллионов евро, а самому Рамосу готовы предложить пятилетний контракт и зарплату в размере 11 миллионов евро в год. Однако «Реал» оценивает своего игрока в 90 миллионов и идти на уступки не намерен.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес намекнул, что клуб не расстанется с Рамосом. Однако игрок не может достичь соглашения с Пересом относительно условий продления своего контракта. Рамос требует зарплату в размере 10 миллионов евро в год, тогда как в планы Переса это никак не входит.