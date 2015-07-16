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    • Лопетеги: «Касильяс не сомневался, что должен перейти в «Порту»

    Лопетеги: «Касильяс не сомневался, что должен перейти в «Порту»

    Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс очень хотел перейти в «Порту». Об этом сообщил главный тренер португальского гранда Хулен Лопетеги.
    «Переход Касильяса состоялся, поскольку этого хотели как он, так и мы. У Икера было большое желание перейти в «Порту», и для этого он и наш клуб приложили немало усилий. Он привнесет в нашу команду свой опыт. Это чемпион, и логично, что мы очень рады ему. Самое главное то, что у Касильяса есть желание продолжать конкурировать и учиться, он всегда обладал такой скромностью. Касильяс не сомневался ни на секунду, когда я рассказал ему о клубе, и сразу же дал свое согласие», – сказал Лопетеги.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 08:35
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    Комментарии (18)
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    iM_DaRkSiDe
    1437026205
    ЗНАИТЕ ПАЧЕМУ ТАК МНОГА ЛЮДЕЙ ЛЮБЯТ МЕССИ? ОН ВЕДЬ КРАСАВЕЛЬЧИК 190СМ, НАКАЧИНЫЙ - А ПАДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПАДОБНОЕ... РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА))) А РОНАЛДА - ДРЫЩ, 154 СМ, УРОДЛИВ... ПАЭТОМУ ЗА НЕГО ОДНИ КАРЛИКИ ДРЫЩИ БАЛЕЮТ))))
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    sir_Alex
    1437026325
    А у него был выбор?
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    George-CFC
    1437026373
    \"у Касильяса есть желание продолжать конкурировать\" Он боится конкуренции как огня. Будет плакать целыми днями, потеряет вкус жизни и блаблабла
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    VINTRA
    1437026554
    У меня такое ощущение что он в Порту сядет на лавку. После Реала мало кто может заиграть.
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    ANTI CULE
    1437026978
    Больше всех переход Каса желал перес гребанный!!!
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    Zenit-84
    1437027639
    Удачи.
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    Lionel Messi-10
    1437030591
    КАС наверное не нарадуется, что наконец-то покинул это болото сливочное)))
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    112910415
    1437036827
    практически с детства
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    Lucius Vorenus
    1437083050
    странно что его не запродали
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    ologreds
    1694997603
    numo435814
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