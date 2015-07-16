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    «Севилья» хочет приобрести Сольдадо

    Нападающий «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в «Севилье».

    По сообщению источника, клубы ведут переговоры по поводу возможного перехода. Предполагается, что сумма трансфера может составить порядка 11 миллионов фунтов.

    30-летний форвард пока не определился со своим будущим. Интерес к нему также проявляют «Монако» и «Галатасарай». В минувшем сезоне испанец провел в составе «шпор» 40 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 07:22
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    Комментарии (14)
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    spartak11
    1437025121
    а не тот ли это сольдадо,который в фифе 06 играл за реал (B) ???
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    Caesar555
    1437026484
    В Испании должен заиграть хорошо.
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    CIMBOM1905
    1437027126
    хотел бы увидеть у нас,но дороговато выйдет..
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    sir_Alex
    1437033306
    В Ла Лиге у него получалось лучше, чем в АПЛ
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    valencia14
    1437033941
    не стоит он 11 млн еще и в фунтах, вроде же чичарито интересовались
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    cannongun
    1437045387
    дай Бог, дай Бог
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    Espana-Deutschland
    1437049887
    11 млн это дорого. Он уже стар и давно сдал. Миллиона за 3-4 можно.
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    Planet Georgia
    1437074438
    Цену должный сбить,11 лямов многовато будет...
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    MrVanes-Zenit
    1437077116
    Надо Роберто реанимировать карьеру А то совсем закис Тем более Харрикейн выдал сумасшедший сезон
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    ologreds
    1694997605
    numo435810
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