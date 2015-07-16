Талло стал игроком «Лилля»

Нападающий Жуниор Талло перешел из «Ромы» в «Лилль», сообщает пресс-служба французского клуба. 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

«Мне сложно все осознать. Думаю, у меня уйдет два-три дня на то, чтобы прийти в себя и окончательно понять, что я действительно стал игроком «Лилля». Но я очень рад этим переменам в карьере. Мне выпала отличная возможность», – сказал ивуариец.