Защитник «Милана» может перейти в «Антальяспор»

33-летний защитник «Милана» Алекс может сменить Серию А на чемпионат Турции.



На бразильца претендует «Антальяспор», который уже, по сообщению источника, договорился о трансфере с нынешним клубом Алекса. Действующий контракт бразильского игрока с «Миланом» истекает летом следующего года.



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