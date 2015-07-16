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    Защитник «Милана» может перейти в «Антальяспор»

    33-летний защитник «Милана» Алекс может сменить Серию А на чемпионат Турции.

    На бразильца претендует «Антальяспор», который уже, по сообщению источника, договорился о трансфере с нынешним клубом Алекса. Действующий контракт бразильского игрока с «Миланом» истекает летом следующего года.
    До перехода в стан россонери Алекс в Европе выступал также за «Челси», ПСВ и «ПСЖ». В минувшем сезоне он в 21 матче чемпионата Италии забил 1 гол.
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    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2015 06:06
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    Комментарии (5)
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    Triem
    1437023418
    Было бы неплохо!
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    Juventus21
    1437033431
    Давно пора сплавить Алекса и купить качественного дефа
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    Lucius Vorenus
    1437037596
    скорее всего правда! видимо в Милане будет молодёжь играть
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    FRZZ
    1437039660
    Турки прост молодцы, страна живет футболом.
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    ologreds
    1694997605
    numo435803
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