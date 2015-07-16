Федун: «Спартак-2» проведет 4-5 матчей на «Открытие-Арене»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о целях второй команды и сообщил, что 4-5 встреч в ФНЛ спартаковцы проведут на «Открытие– Арене».



«Цель одна – расти, а главное – выигрывать, выигрывать, выигрывать. Сами видите, против команды сегодня играли зубры. Наши ребята, конечно, помоложе и послабее, но главное – они навязывают борьбу. Мы сыграем 4 или 5 матчей в этом сезоне на «Открытие– Арене», – сказал Федун.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.