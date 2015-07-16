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    Федун: «Спартак-2» проведет 4-5 матчей на «Открытие-Арене»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о целях второй команды и сообщил, что 4-5 встреч в ФНЛ спартаковцы проведут на «Открытие– Арене».

    «Цель одна – расти, а главное – выигрывать, выигрывать, выигрывать. Сами видите, против команды сегодня играли зубры. Наши ребята, конечно, помоложе и послабее, но главное – они навязывают борьбу. Мы сыграем 4 или 5 матчей в этом сезоне на «Открытие– Арене», – сказал Федун.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 00:05
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    Комментарии (45)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ДАША Д
    1437024285
    с Тулой точно там должны играть.
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    REDWHITE_
    1437025760
    Андрюху Диканя с Днюхой!! Был лучшим в Спартаке!
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    vashinin
    1437026469
    Не робеть! Вперед, Спартак!
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    Воин трои
    1437028361
    а этот балабол уже 2 месяц уже второй месяц отходит от дел-доверив дело профи:))
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    Voronzov
    1437028831
    Пусть закаляются! Удачи Спартаку!
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    710volk
    1437030968
    верное решение...
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    cska plus
    1437031013
    федунчик время от времени даёт о себе знать!
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    Великолепный
    1437036231
    У спартака-середняка все лучшее в прошлом, решили на его замену придумать спартак-2 И только Великий ЦСКА не нуждается в дублирующих командах-2 ЦСКА самый успешный и титулованный клуб Российского чемпионата!!! Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014. Кубок России Обладатель (7 рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013. Суперкубок России Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014. КУБОК УЕФА-2005г Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение.
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    АрсенБурбулятр
    1437051752
    так Федун разве еще владелец Спартака???
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    ologreds
    1694997605
    numo435794
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