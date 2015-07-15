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    • Карпин: «Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с «Зенитом»

    Карпин: «Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с «Зенитом»

    На послематчевой пресс-конференции после игры со «СКА-Энергия» главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин отметил игру своих подопечных и сказал, что пока не думал о воможности возглавить сборную.
    «Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с «Зенитом» Я хотел бы поблагодарить ребят за две игры на выезде сыгранные «на ноль». А сегодня уже просматривалась и игра в атаке, хотя не хватает нам пока впереди бомбардиров. Я в принципе очень доволен игрой, но нас ждет еще непочатый край работы и с точки зрения тренировочного процесса, и селекции.

    Что значит готов ли я возглавить сборную? Если поступит предложение, тогда буду думать. Понятно, что это честь для любого россиянина, но это еще и очень большая ответственность», – сказал Карпин журналистам.

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    15.07.2015 22:00
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    Комментарии (49)
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    diktor
    1436995791
    Для команды с недельной историей не потерять очки-великолепно-такой результат Зеньке-2 вот что позор.
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    plusnindimon
    1437000850
    Да боже упаси если пригласят в сборную и так позора хватает, тренер из тебя нулевой, только трепаться умеешь, вот кто тренеришка, Дзюба ошибся
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    Федырыч
    1437002655
    Команда Карпина точно будет в десятке. К гадалке не ходи.
    Ответить
    Зенит 2015
    1437005152
    Третьего августа посмотрим на твою команду, Валерий Георгиевич. К вам в гости сам ФК Тосно, который чиновники прошедшем сезоне не пустили в РПЛ, приедет! Слуцкого они уже обидели. В послематчевом интервью он минут пять плакал и жаловался на несправедливость жизни конской.
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    112910415
    1437013730
    сдержанный оптимизм возможен
    Ответить
    mat73
    1437021042
    Ни много, ни мало, но руководство команды и города всерьез хочет через несколько лет выйти в Премьер0Лигу!
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    удав
    1437021454
    вот будет прикол если валерон их хотя бы в стыки выведет=)
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    cska-62
    1437026579
    Да можно в сборную кого угодно... хоть Карпина, хоть Мутко... Главное - ассистентом Майкла Тайсона. Для индивидуальной работы с лентяями... И для мотивации наших \"жирных котов\"... Валуева, говорят, нельзя... Слишком добрый...
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    311
    1437033809
    Что значит готов ли я возглавить сборную? (*закулисный смех*) Если поступит предложение, тогда буду думать. (*смехyeчки*)Понятно, что это честь для любого россиянина, но это еще и очень большая ответственность\" (*аплодисменты*)
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    ologreds
    1694997605
    numo435783
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