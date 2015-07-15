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    Видаль близок к переходу в «Баварию»

    Полузащитник «Ювентуса» Артуро Видаль близок к переходу в «Баварию». Corriere dello Sport сообщает, что футболист уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому будет получать 6,5 млн евро за сезон.
    «Баварии» осталось договориться с «Ювентусом». Немецкая команда предлагает за игрока 30 млн евро, в то время как туринцы хотят выручить на 10 млн больше.
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    Источник: Corrieredellosport

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    15.07.2015 21:31
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    Комментарии (85)
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    Сливки общества
    1436990625
    34%
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    Metz57100
    1436992573
    Подходящий вариант для него...
    Ответить
    vick-veter
    1436993100
    Накой чёрт нужен этот латинос. P.S. \"Такого игрока как Видаль я не хотел бы видеть в Баварии\". - Румменигге. 2011 год.
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    Сливки общества
    1436994026
    Sky Italia: Артуро Видаль перейдет в «Баварию» за 40 миллионов евро. Марио Гётце в сделку включен не будет.
    Ответить
    KLINSI
    1436996197
    Я уже ни чему не удивляюсь(((.
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    hansa1
    1436996224
    это кто такой? пусть Ювентус сохранит этот ценный кадр))
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    hansa1
    1436996880
    Гвардиола распоясался, лимонами швыряется))
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    VABANK
    1437002451
    На этот раз похоже на правду. Швайни кем-то нужно заменять.
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    112910415
    1437013480
    процесс идёт
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    ologreds
    1694997605
    numo435781
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