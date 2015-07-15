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    • Широков: «Мне кажется, у нас есть один тренер, который созрел для работы в сборной»

    Широков: «Мне кажется, у нас есть один тренер, который созрел для работы в сборной»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков, комментируя отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России, отметил, что эта новость не была неожиданной, а также высказался по поводу работы итальянского специалиста и о том, кто мог бы занять вакантный пост.
    «Неожиданностью, думаю, не стал ни для кого – всех к этому давно готовили. Однако ничего плохого в адрес Капелло сказать не могу. Мы хорошо провели отбор на чемпионат мира. А сейчас должны его поблагодарить за проделанную работу и пожелать удачи на следующем месте. Если оно будет.
    Наверное, никто не будет спорить, что в том отборе Фабио стабилизировал игру сборной и поймал нужный баланс. Поэтому мы достаточно уверенно финишировали в группе и пробились на чемпионат мира. Потом, возможно, что-то не заладилось. Что именно – не знаю. Нужно у него спрашивать и всем вместе разбираться.
    Предпочтения по кандидатуре нового тренера для сборной? Мне кажется, у нас уже есть один тренер, который созрел для работы в сборной. Он сейчас практикует. Причем достаточно неплохо. Бородюк? Кстати, тоже очень хороший вариант», – приводит слова Широкова «Чемпионат».
    Ранее сообщалось, что возглавить сборную России может наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Также появилась информация о переговорах с экс-рулевым «Динамо» Станиславом Черчесовым.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 18:37
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    Комментарии (127)
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    Кабинетный Зенит
    1436997730
    а про Бышовца то забыли.. Анатолий- настало твое время!
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    Ac Milan Champion
    1437000998
    Поставьте красножана сразу станете ЧЕМПИОНАМИ МИРА правда незнаю в каком году))
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    Jeber
    1437007041
    Бубнова или Валеру
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    cvanza
    1437007082
    Заинтриговал Рома
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    SanitarForest
    1437025088
    С какого х.. Леньку-бегемота на царство??? там Леонорыча не будет,тащить будет некому...
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    ABir
    1437026020
    Помощником тренера им надо точно ставить Валуева или Емнльяненко.
    Ответить
    hellkid
    1437034823
    только не черчесова
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    andrefino13
    1437052070
    Если кто и созрел,то только Бердыев.Слуцкого не уважают,как Бердыева.
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    mutabor0992
    1437085873
    И тут \"твиттераст\" не смог промолчать...
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    ologreds
    1694997607
    numo435769
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