Широков: «Мне кажется, у нас есть один тренер, который созрел для работы в сборной»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков, комментируя отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России, отметил, что эта новость не была неожиданной, а также высказался по поводу работы итальянского специалиста и о том, кто мог бы занять вакантный пост.

«Неожиданностью, думаю, не стал ни для кого – всех к этому давно готовили. Однако ничего плохого в адрес Капелло сказать не могу. Мы хорошо провели отбор на чемпионат мира. А сейчас должны его поблагодарить за проделанную работу и пожелать удачи на следующем месте. Если оно будет.

Наверное, никто не будет спорить, что в том отборе Фабио стабилизировал игру сборной и поймал нужный баланс. Поэтому мы достаточно уверенно финишировали в группе и пробились на чемпионат мира. Потом, возможно, что-то не заладилось. Что именно – не знаю. Нужно у него спрашивать и всем вместе разбираться.

Предпочтения по кандидатуре нового тренера для сборной? Мне кажется, у нас уже есть один тренер, который созрел для работы в сборной. Он сейчас практикует. Причем достаточно неплохо. Бородюк? Кстати, тоже очень хороший вариант», – приводит слова Широкова «Чемпионат».