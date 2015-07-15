«Порту» объявил о переходе Макси Перейры

«Порту» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Макси Перейры.



Срок контракта рассчитан на три года. 31-летний уругваец перешел в «Порту» на правах свободного агента.



Перейра выступал за «Бенфику» с 2007 года. В минувшем сезоне он провел в составе лиссабонского клуба 42 матча во всех турнирах и забил 5 мячей. Также на счету Перейры 105 матчей за сборную Уругвая.

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