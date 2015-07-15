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    «Порту» объявил о переходе Макси Перейры

    «Порту» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Макси Перейры.

    Срок контракта рассчитан на три года. 31-летний уругваец перешел в «Порту» на правах свободного агента.

    Перейра выступал за «Бенфику» с 2007 года. В минувшем сезоне он провел в составе лиссабонского клуба 42 матча во всех турнирах и забил 5 мячей. Также на счету Перейры 105 матчей за сборную Уругвая.
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    Источник: ФК «Порту»

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    15.07.2015 17:34
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    Комментарии (15)
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    Шмавон
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    что за распродажа в Бенфике?
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    урфинДжо
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    он оч. стабилен
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    Levadia
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    никакого уважения к клубам у игроков, решают всё деньги...никогда не поверю, что у него не было предложений.
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    Lucius Vorenus
    1436987582
    круто)))видно хатят титулы
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    ologreds
    1694997607
    numo435765
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