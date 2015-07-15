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    Мирошниченко: «Пока только притираемся к Карпину»

    Защитник армавирского «Торпедо» Сергей Мирошниченко после ничьей во втором матче первенства ФНЛ против «СКА-Энергии» (0:0) отметил, что результат встречи закономерен. Армавирцы провели второй официальный матч под руководством Валерия Карпина, и обе встречи завершились нулевыми ничьими.
    «Отмечу, что ни «Зенит-2» в первом матче, ни «СКА-Энергия» сейчас не создали у наших ворот моментов, которые можно было бы назвать стопроцентными, – цитирует Sportbox Мирошниченко. – Были неплохие подходы, полумоменты, и только. Я благодарен ребятам, что отбегали, отпахали, хорошо оборонялись. Словом, держались друг за друга.

    Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на «ноль», будем двигаться дальше».
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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 16:29
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    Комментарии (27)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    weunnu
    1436973543
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    112910415
    1436974435
    он вас научит в атаку бегать!
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    bestolochch
    1436977707
    Осторожнее с этим, а то начнете еще пристраиваться!
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    cska plus
    1436980305
    Будьте бдительны!
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    bnm750x
    1436980708
    Чего там притираться,всё рабочее.
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    Serjinho
    1436980924
    что за новости из фнл поперли? там вообще футбол ниже уровням любительских лиг
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    lobsterdam
    1436981190
    вы там не очень-то притирайтесь-прижимайтесь...аккуратнее.
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    cska-62
    1436981966
    \"Мы только притираемся друг к другу...\" ______ Депутат Милонов! Я даже второго смысла в этом откровении не вижу... :-)))))
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    Супервайзер
    1437023070
    Разыграются. Для матчей с такими командами в ФНЛ результат нормальный.
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    ologreds
    1694997607
    numo435761
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