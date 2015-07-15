Мирошниченко: «Пока только притираемся к Карпину»

Защитник армавирского «Торпедо» Сергей Мирошниченко после ничьей во втором матче первенства ФНЛ против «СКА-Энергии» (0:0) отметил, что результат встречи закономерен. Армавирцы провели второй официальный матч под руководством Валерия Карпина, и обе встречи завершились нулевыми ничьими.



«Отмечу, что ни «Зенит-2» в первом матче, ни «СКА-Энергия» сейчас не создали у наших ворот моментов, которые можно было бы назвать стопроцентными, – цитирует Sportbox Мирошниченко. – Были неплохие подходы, полумоменты, и только. Я благодарен ребятам, что отбегали, отпахали, хорошо оборонялись. Словом, держались друг за друга.



Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на «ноль», будем двигаться дальше».