Бабаев: «РФС не обращался в ЦСКА по поводу Слуцкого»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб не получал официальных предложений от РФС по поводу возможной работы главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной.
Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.
Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.
«Никаких официальных предложений по поводу работы Слуцкого в сборной ЦСКА не получал», – цитирует ТАСС Бабаева.
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