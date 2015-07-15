Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бабаев: «РФС не обращался в ЦСКА по поводу Слуцкого»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб не получал официальных предложений от РФС по поводу возможной работы главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной.

    Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.
    «Никаких официальных предложений по поводу работы Слуцкого в сборной ЦСКА не получал», – цитирует ТАСС Бабаева.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии (60)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SHMEL
    1436982643
    И слава богу!
    Ответить
    cska plus
    1436982868
    и всё-таки, самый лучший кандидат-КББ!
    Ответить
    Грибовар
    1436983075
    Мое мнение не стоит совмещать две должности!!!))А так конечно Бердыев больше всех подходит в данный момент))
    Ответить
    zim289
    1436983171
    В ЦСКА без Слуцкого начнется такая же фигня, как было после ухода Газзаева.
    Ответить
    710volk
    1436986885
    важнее мнение слуцкого...
    Ответить
    AlexanderP622
    1436991605
    Значит пускай Гинер валит!
    Ответить
    krasno_siniy
    1437018919
    Не потянет Леня сборную. Их [Соблюдайте правила ]ть надо так, что бы искры летели. А ЛВС слишком мягкий. Дык потом вся страна еще и хаить будет. Пусть лучше Бикеич у руля встанет. М.б. хоть оборону нормальную выстроит, да особо оборзевших разгонит.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437049620
    Зовите в сборную нового итальянца! Спаллетти, как вариант!
    Ответить
    ФорвардЪ
    1437062181
    нечего там делать , его и в клубе все устраивает!
    Ответить
    ologreds
    1694997608
    numo435759
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+