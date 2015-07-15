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    Бенитес наигрывает Бэйла на позиции центрфорварда

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пробуется на новой позиции на сборах команды в Австралии.

    Как сообщает источник, новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес использует игрока в качестве центрфорварда, при этом номинальный центральный нападающий Карим Бензема действует на фланге.
    Напомним, что фланговый хавбек сборной Уэльса перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные 100 миллионов евро. Недавно мадридцы отказались продавать его в «Манчестер Юнайтед» за 140 миллионов.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 12:39
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    Комментарии (64)
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    Lionel Messi-10
    1436963386
    Сливочное болото наигрывает Бенитеса на позиции главного физрука
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    Севастопольский
    1436965377
    хахахахахахахаха
    Ответить
    Chelseaman
    1436971680
    бедный бедный реал
    Ответить
    TheDDS
    1436973548
    И смысл, если он считается как фланговым бегунком, только совсем безполезен станет
    Ответить
    Ахад
    1436973563
    не бэйл а кролик какой то...подопытный...интересно на какой позиции он играл бы при гвардиоле:)
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    weunnu
    1436973881
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    hejabvb
    1436978273
    ой хз, зачем, если у Рона едва ли не стопроцентная реализация моментов? И зачем напа Бензема на фланг?А Хамеса куда? Бенитесу виднее, конечно.
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    старина
    1436983693
    КриРо в ворота встанет?)
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    IKER-RAUL
    1436992606
    а самод.Ра переса пусть наигрывает в воротах!))
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    ologreds
    1694997609
    numo435743
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