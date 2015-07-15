«Валенсия» арендовала полузащитника «Браги»

Бразильский полузащитник Данило Барбоза, права на которого принадлежат португальской «Браге», перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Аренда рассчитана до 30 июня 2016 года. Испанцы также получили право выкупа бразильского хавбека.

