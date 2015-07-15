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    «Валенсия» арендовала полузащитника «Браги»

    Бразильский полузащитник Данило Барбоза, права на которого принадлежат португальской «Браге», перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
    Аренда рассчитана до 30 июня 2016 года. Испанцы также получили право выкупа бразильского хавбека.
    В минувшем сезоне 19-летний футболист провел за «Брагу» в общей сложности 31 матч, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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    Источник: ФК «Валенсия»

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    15.07.2015 12:21
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    Комментарии (14)
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    Mоnоlo
    1436953502
    Удивительно никчемная трансферная кампания этим летом.
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    valencia14
    1436954116
    очередной молодой талант на перспективу, ну тож не плохо, но всетаки ждем пару топ игроков
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    Субъективное мнение
    1436957857
    Набираем никчемных подопечных Мендеша, в то время как конкуренты усиливаются точечно... Упустили Имбула в Порту, а теперь покупаем доморощенного бразильца, клаусулой в 15 миллионов, ну и зачем этот кадр нам нужен, когда есть Тропи из Местальи... Пока что трансферную кампанию можно считать провальной. Прямо Валенсия U-21 какая то получается, что творит руководство?!
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    ologreds
    1694997609
    numo435742
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