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    Олисе назначен главным тренером сборной Нигерии

    Сандей Олисе стал главным тренером сборной Нигерии по футболу, сменив у руля команды Стивена Кеши, сообщается на официальном сайте Нигерийской футбольной федерации.
    Кеши был уволен из сборной Нигерии в начале июля в связи с тем, что федерация посчитала, что Кеши приложил недостаточно усилий, которые требовались от него для достижения целей, как это указано в условиях контракта.
    Сорокалетний Олисе, который приходится дядей экс-футболисту московского ЦСКА Секу Олисе, ранее работал тренером бельгийского клуба «Вервьетуа». В качестве игрока Олисе выступал за немецкие «Кельн» и «Боруссию» (Дортмунд), голландский «Аякс», итальянский «Ювентус», провел 54 матча за сборную Нигерии. Олисе выиграл чемпионат Нидерландов и чемпионат Германии, победил на Кубке африканских наций и завоевал золото Олимпиады-1996.
    Кеши возглавлял сборную Нигерии с 2011 года и привел ее к победе в Кубке африканских наций-2013. В октябре прошлого года специалист был уволен с поста главного тренера сборной за неудовлетворительные результаты команды в квалификации Кубка африканских наций-2015, однако позже был восстановлен в должности.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 12:08
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    Комментарии (6)
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    ALEX_17
    1436951921
    Я уж подумал Секу Олисе))))
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    ОЛЛС
    1436956194
    Скорее бы чемпионат начался.:))))))))
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    Петр 1
    1436956447
    слуцкого ему в помощники!
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    удав
    1436961931
    у них оказывается тренеров увольняют - я думал съедают=))
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    ologreds
    1694997609
    numo435741
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