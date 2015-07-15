Олисе назначен главным тренером сборной Нигерии

Сандей Олисе стал главным тренером сборной Нигерии по футболу, сменив у руля команды Стивена Кеши, сообщается на официальном сайте Нигерийской футбольной федерации.
Кеши был уволен из сборной Нигерии в начале июля в связи с тем, что федерация посчитала, что Кеши приложил недостаточно усилий, которые требовались от него для достижения целей, как это указано в условиях контракта.
Сорокалетний Олисе, который приходится дядей экс-футболисту московского ЦСКА Секу Олисе, ранее работал тренером бельгийского клуба «Вервьетуа». В качестве игрока Олисе выступал за немецкие «Кельн» и «Боруссию» (Дортмунд), голландский «Аякс», итальянский «Ювентус», провел 54 матча за сборную Нигерии. Олисе выиграл чемпионат Нидерландов и чемпионат Германии, победил на Кубке африканских наций и завоевал золото Олимпиады-1996.
Кеши возглавлял сборную Нигерии с 2011 года и привел ее к победе в Кубке африканских наций-2013. В октябре прошлого года специалист был уволен с поста главного тренера сборной за неудовлетворительные результаты команды в квалификации Кубка африканских наций-2015, однако позже был восстановлен в должности.
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