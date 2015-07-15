Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ромеро может оказаться в «МЮ»

    Голкипера итальянской «Сампдории» Серхио Ромеро СМИ активно сватают в английский «Манчестер Юнайтед». Вероятно, «красные дьяволы» рассматривают аргентинца в качестве замены Виктору Вальдесу, который готовится уйти в аренду в «Валенсию».

    Ромеро также интересен «Роме» и «Атлетико». В прошлом чемпионате Италии южноамериканец провел 10 матчей и 12 раз пропустил.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии (26)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    просто сашка
    1436948741
    не знаю помню выпускали когда линдегора, он выглядел вполне достойным вратарем...
    Ответить
    Forint
    1436951397
    ого! как ман юнайтед загнул с ребусами вокруг своих вратарей
    Ответить
    jet_set
    1436956095
    Лучше вообще без вратаря играть, чем с этим клоуном.
    Ответить
    sir_Alex
    1436958723
    Уж лучше Вальдеса оставить
    Ответить
    CatMatros
    1436965052
    На самом деле Андерс(Линдегор) очень не плохой кипер. Вполне достойно стоит в рамке.Не пойму зачем эти эксперименты. Плюс ко всему Ваня (Малинкович) подрастает.Уже 202 рост в 18 лет)))Через пару лет можно пробовать иногда в основу его.
    Ответить
    Real Madrid-C
    1436966117
    В последнее время везде вратари курируются
    Ответить
    lobsterdam
    1436981461
    кто смотрит серию-а, тот его знает, а я про сампдорию знаю только то, что ее тренировал Михайлович, обладающий мощнейшей пушкой и которого удалили на ЧМ.
    Ответить
    AlexanderP622
    1436981933
    Мешок Юнайтед всех купить собрался.
    Ответить
    YRunner
    1437075145
    Не перемудрить бы с воротчиками.
    Ответить
    ologreds
    1694997609
    numo435734
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+