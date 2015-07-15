Ромеро может оказаться в «МЮ»

Голкипера итальянской «Сампдории» Серхио Ромеро СМИ активно сватают в английский «Манчестер Юнайтед». Вероятно, «красные дьяволы» рассматривают аргентинца в качестве замены Виктору Вальдесу, который готовится уйти в аренду в «Валенсию».



Ромеро также интересен «Роме» и «Атлетико». В прошлом чемпионате Италии южноамериканец провел 10 матчей и 12 раз пропустил.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!