Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Тейшейра: «Мы показали силу «Шахтера»

    Футболист донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра прокомментировал исход вчерашнего матча за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 2:0 обыграла киевское «Динамо».

    «Матч получился таким же, что и в финале Кубка Украины. В тот раз нам немного не повезло, а вчера мы показали хороший футбол. Да и удача пришла. Получилось продемонстрировать силу «Шахтера». Пенальти я не бил потому, что еще в раздевалке главный тренер сказал, что исполнять будет Дарио Срна. Хорват смог забить. Очень важно также, что я впервые вышел на поле в качестве вице-капитана. Все-таки уже пять лет в команде, со всеми хорошо знаком. Если возникают какие-то проблемы, то футболисты подходят ко мне или к Мирче Луческу. Я пытаюсь помогать», – сказал бразилец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Goosfraba
    1436944681
    От души поздравляю Шахту с очередным трофеем!!!
    Ответить
    Cskaz
    1436944977
    Мужчины!
    Ответить
    MariupolFERD
    1436949179
    Какой же классный игрок Алекс, рад что ещё сезон он точно будет играть за Шахтер. Он стабильнее чем ушедший Коста, причем он обладает бешенной скоростью и может сыграть и на фланге, но у Шахтера и так много вингеров.
    Ответить
    MariupolFERD
    1436949334
    Луческу гениален, то что он смог построить такой клуб в слабом чемпионате с взаимозаменяемостью и приемственностью игроков, заслуживает огромного уважения.
    Ответить
    sir_Alex
    1436953229
    Ещё как показали!
    Ответить
    Parick
    1436953789
    Шахтер надо переименовать в Ополченец!!!
    Ответить
    gabba
    1436955880
    Поздравляю Шахтер. Им сейчас победа нужна как никогда.
    Ответить
    Evgenii333
    1436968219
    Теперь только чемпионство
    Ответить
    Evgeny88
    1436972885
    уделали коклов
    Ответить
    ologreds
    1694997609
    numo435730
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+