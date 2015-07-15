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    Ярмоленко: «Где-то даже превзошли «Шахтер»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением о вчерашнем матче за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 0:2 уступила донецкому «Шахтеру».

    «Сопернику лучше удался первый тайм, нам – второй, поэтому в целом матч получился ровным. Игра шла до гола. К сожалению, его забили не мы. Остался неприятный осадок: проигрывать неприятно, а особенно на последних минутах. Все равно горжусь «Динамо», так как мы тоже были достойны победы, а где-то даже превосходили соперника», – сказал футболист.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    15.07.2015 08:29
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    Комментарии (51)
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    Lazio-Kiev
    1436950170
    Драгович - плохой вратарь!)
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    Juventus 32
    1436952598
    По кол-ву карточек и удалений - однозначно.)
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    Promedol
    1436952799
    Рагули,превзошли шахтёров по пропущеным голам!
    Ответить
    -Дигорец-
    1436953177
    Жаль,что киевляне проиграли..Шахтарцев с победой!
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1436960820
    Утешительный приз для сепаров.
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    Apsny
    1436968215
    А не где-то проиграли.
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    Аvi-8
    1436971586
    Так смешно читать про ДНР и Новороссию в теме про Шахтер. Какое отношение имеет эта команда к этим \"Изумрудным городам\" и \"Нарниям\"? )
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    старина
    1436982631
    Самое главное-счет на табло
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    makerdream
    1436986314
    гдето и даже
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    ologreds
    1694997609
    numo435724
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