Срна: «Заслуженно взяли трофей»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением о вчерашнем триумфе своей команды в Суперкубке Украины, в матче за который «горняки» одолели киевское «Динамо» со счетом 2:0.



«Очень важная победа. Ждать ее пришлось долго, ведь в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. Я бил пенальти не вратарю, но лучше бы стоял Александр Шовковский. Они думали, что я всегда бью влево. Удаление и пенальти были чистыми. Суперкубок мы взяли заслуженно. Этот триумф поможет нам в Чемпионате Украины», – заявил хорват.



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