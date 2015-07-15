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    Срна: «Заслуженно взяли трофей»

    Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением о вчерашнем триумфе своей команды в Суперкубке Украины, в матче за который «горняки» одолели киевское «Динамо» со счетом 2:0.

    «Очень важная победа. Ждать ее пришлось долго, ведь в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. Я бил пенальти не вратарю, но лучше бы стоял Александр Шовковский. Они думали, что я всегда бью влево. Удаление и пенальти были чистыми. Суперкубок мы взяли заслуженно. Этот триумф поможет нам в Чемпионате Украины», – заявил хорват.

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    Источник: Football

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    15.07.2015 08:15
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1436938967
    Вне всяких сомнений!
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    vitya valdes
    1436940511
    лучше б этот триумф помог в ЛЧ, чем в том чудочемпионате! в любом случае удачи, кэп!!
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    kkomov
    1436943063
    согласен!
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    cska plus
    1436944227
    молодцы!
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    Den Bull
    1436945823
    Согласен.
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    Спартач из Питера
    1436949256
    Красавцы спасибо что умыли кыеу!!! Слава ДНР!!!!!
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    Аvi-8
    1437066109
    1. Чрезмерное количество карточек как для такого поединка. 2. Несмотря на диковатое количество желтизны и краснятины, как минимум момент с прыжком Мораэса на ногу Степаненко на 35-й минуте – жуть. Есть вполне обоснованная версия, что если бы Жабченко удалил форварда динамовцев за такое, никто бы спорить не стал. З. На 79-й минуте Ракицкий вытворил то, что никакими разумными мотивами не объяснить – взял да отбил подачу с углового руками! Это именно что ИГРА, никаким рефлекторным движением или малым расстоянием подобное не объяснить. Пенальти, ага. 4. Желтая карточка Виде? Сомневаюсь. А вот Кучер на 81-й сзади врезал по ногам Сидорчуку. Это не предположение, что кому-то там симпатизировали сильнее – это попытка разобраться. 5. Ключевой момент с назначением пенальти, впоследствии реализованного Срной. Безусловно, сначала ошибся Драгович (проиграл второй этаж Степаненко), затем – Данило (показалось, что из-за него в офсайде не оказался Тейшейра – к слову, в момент выноса Каниболоцкого четыре (!) игрока «Шахтера» были во «вне игры», но не Тарас), наконец, Антунеш, безвольно проигравший Тейшейре борьбу и выпустивший Алекса один на один с Шовковским. Насчет пенальти говорить не приходится, а вот как быть с красной карточкой? Ключевое понятие – «лишение явной голевой возможности». Было? Не факт. Защитники в воротах, мяч в сторону от оных. Желтая? Я так думаю.
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    ologreds
    1694997609
    numo435722
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