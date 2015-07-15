«Рома» готова отдать за Джеко 23 млн евро

В поисках форварда итальянская «Рома» не оставляет попыток приобрести форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко.Несмотря на то, что «горожане» намерены выручить с продажи игрока 30 млн евро, римляне надеются, что английский клуб согласится на предложение в размере 23 млн плюс бонусы, при этом итальянцы хотели бы выплатить сумму в течение четырех лет, в то время как англичане настаивают на сроке вдвое короче.



Ранее стало известно, что «Рома» уже согласовала с Джеко условия личного пятилетнего контракта с окладом 4,5 миллиона евро плюс бонусы. В Англии форвард зарабатывает 5,5 миллиона в год.



