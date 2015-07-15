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    «Рома» готова отдать за Джеко 23 млн евро

    В поисках форварда итальянская «Рома» не оставляет попыток приобрести форварда «Манчестер Сити» Эдина Джеко.Несмотря на то, что «горожане» намерены выручить с продажи игрока 30 млн евро, римляне надеются, что английский клуб согласится на предложение в размере 23 млн плюс бонусы, при этом итальянцы хотели бы выплатить сумму в течение четырех лет, в то время как англичане настаивают на сроке вдвое короче.


    Ранее стало известно, что «Рома» уже согласовала с Джеко условия личного пятилетнего контракта с окладом 4,5 миллиона евро плюс бонусы. В Англии форвард зарабатывает 5,5 миллиона в год.

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    Источник: Skysports

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    15.07.2015 01:47
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    Комментарии (19)
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    Goosfraba
    1436937156
    Вполне адекватное предложение!
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    alboro
    1436938304
    ок
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    alboro
    1436940010
    посмотрим
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    sir_Alex
    1436940349
    Вполне адекватная сумма
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    Эксперт Зенита
    1436941216
    На бумбию уже не рассчитывают.
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    Juventus21
    1436942503
    15 млн его красная цена. Роме стоит отстаивать свои позиции и Сити пойдёт на уступки.
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    cska-62
    1436942680
    Ну чего пыжатся? Не понимаю. По классу не только Думбия, но и Дестро куда выше Джеко. Вот только Льяича надо либо убирать, либо воспитывать. В одном из матчей он дважды не стал отдавать открывшемуся Думбия передачи (тот бил бы уже в пустые ворота!), а сам заряжал в \"молоко\". И вообще кроме Флоренци все остальные римляне Думбия не видели в упор. Сейду в первом матче за \"Рому\" не блистал, было видно, что потерял подвижность, а потом двигался и играл всё лучше и лучше. Вот только в стартовом составе его выпускали всего пару раз, а он не игрок последних пяти или десяти минут...
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    alboro
    1436946697
    много
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    dzvinka
    1436963286
    23 ляма за этого симулянта ито много...
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    ologreds
    1694997611
    numo435710
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