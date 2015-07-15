Алексис Санчес пропустит первую игру «Арсенала» в АПЛ

Чилийский нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч первого тура АПЛ в котором «Арсенал» 9 августа будет принимать «Вест Хэм». Об этом сообщил тренер «канониров» Арсен Венгер.
«Алексис вернeтся 3 августа. Обычно игрокам требуется три недели, чтобы набрать форму. Санчесу нужно немного меньше, но он точно пропустит первую игру в сезоне. Санчес — важный для нас игрок, и он показал свой характер победителя, когда реализовал решающий пенальти в матче с Аргентиной на Кубке Америки», — цитирует Венгера The Guardian.
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