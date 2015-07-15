Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Алексис Санчес пропустит первую игру «Арсенала» в АПЛ

    Чилийский нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит матч первого тура АПЛ в котором «Арсенал» 9 августа будет принимать «Вест Хэм». Об этом сообщил тренер «канониров» Арсен Венгер.

    «Алексис вернeтся 3 августа. Обычно игрокам требуется три недели, чтобы набрать форму. Санчесу нужно немного меньше, но он точно пропустит первую игру в сезоне. Санчес — важный для нас игрок, и он показал свой характер победителя, когда реализовал решающий пенальти в матче с Аргентиной на Кубке Америки», — цитирует Венгера The Guardian.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aseneev
    1436931502
    Венгер знает, полагаю должны пройти их, одно опасение у них классный тренер, может тактику и поменять.
    Ответить
    nnbb199O
    1436932411
    И без него порвут
    Ответить
    alessios1990
    1436935652
    Без Алексиса Арсеналу будет конечно не просто в матче с молотобойцами! Но все равно канониры фаворит этого матча) Удачи команде Венгера!
    Ответить
    Baisangur95reg
    1436940354
    Да да Санчез стал лидером Арсенала,Очень полезный игрок и хороший атлет!
    Ответить
    sir_Alex
    1436940708
    Хороший игрок
    Ответить
    урфинДжо
    1436942894
    главное чтоб не расслабился
    Ответить
    dzvinka
    1436963149
    коротышка тащит
    Ответить
    Шмавон
    1436974926
    правильное решение нужно восстановиться.
    Ответить
    Mr Siberian
    1437055769
    Пускай восстанавливается и набирается сил, заслужил.
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435709
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+