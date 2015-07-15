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    • Домашние матчи РПФЛ «Рубин» будет играть на стадионе при клубной базе

    Домашние матчи РПФЛ «Рубин» будет играть на стадионе при клубной базе

    «Рубин» на старте премьер-лиги-2015/16 будет проводить домашние матчи на стадионе при клубной базе. Об этом сообщил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.Арена «Рубин» в Соцгороде вмещает 10 тысяч человек и обладает статусом первой категории.

    Напомним, что домашний стадион «Рубина» «Казань Арена» переоборудован для чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет этим летом. До конца этого года на арене постараются уложить искусственный газон, а весной постелить натуральный.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 01:25
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    Комментарии (40)
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    alessios1990
    1436940328
    Ну это вполне ожидаемо было! Стадион Центральный на реконструкции, Казань-Арена занята и у Рубина не остается просто выбора.
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    Ministri Krasnodar
    1436940908
    Водные виды спорта на футбольном стадионе...Это Россия детка.
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    sir_Alex
    1436940923
    Хорошо, что есть запасный вариант
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    magnum3000
    1436941840
    Я не удивлен!
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    Qranat
    1436941947
    Опять казанские и Прядкин мудрят... Создают преимущество рубиновым перед гостями искусственным газоном и малыми размерами поля... \"Центральный\" отдыхает и будет принимать лишь матчи ЛЕ ??? А если он будет лишь один, что потом будете говорить, какие основания играть на клубном поле ??? Опять все сначала, господин Прядкин ?
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    New_Look
    1436943444
    стадион Химки не намного больше, так что норм. Главное, чтобы газон был хороший
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    RIR68
    1436956618
    нашим по фигу. они и в бассейне сыграли бы.
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    ren888888
    1436973233
    Нам не интересно как Рубин с нубами из РПЛ будет играть,нам водные виды спорта подавай)
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    Пепс
    1436991855
    Какую нить игру надо всеж в бассейне провести ... Ржака это наверно со стороны - футболисты/ватерполисты) )))) ))
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    ologreds
    1694997611
    numo435708
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