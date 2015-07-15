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    • Стерлинг: «Манчестер Сити» – команда, способная выигрывать трофеи»

    Стерлинг: «Манчестер Сити» – команда, способная выигрывать трофеи»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от перехода в новую для себя команду. Напомним, сегодня Рахим стал дорогим английским футболистом в истории.

    «Это счастливое время для меня и моей семьи.Больше всего меня радует то, что в «Манчестер Сити» есть команда мирового уровня, которая способна выигрывать трофеи из года в год. Чем больше вокруг вас качественных футболистов, тем больше пользы это приносит вам, так что я с нетерпением ожидаю, когда смогу играть вместе с ними.Я уже осмотрелся здесь. В клубе есть новое тренировочное поле и все для того, чтобы выйти на новый уровень.
    Хочу поблагодарить Рафу Бенитеса, который взял меня в «Ливерпуль» 15-летним пацаном. Это очень много значило для меня. Кенни Далглиша благодарю за веру в меня. Благодарю Брендана Роджерса за предоставленную мне возможность играть в первой команде. Он помог мне застолбить место в основе и показать всему миру мои таланты.
    Наконец, я благодарен людям, которые рядом со мной, они помогли мне оказаться здесь», – сказал Стерлинг.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    15.07.2015 00:55
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    Комментарии (43)
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    timur_zenit_fan
    1436936665
    на месте ливерпульских фанов не тролил, а стебал мс с выкидыванием 50 млн на ветер. второй родуэл будет, в крайнем случае милнер-подменка. шансов против наваса, сильвы или насри маловато, игрок то средненький.
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    mc_key
    1436938785
    все, всем спасибо, теперь можно расслабиться, миссию выполнил
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    Виталик ManUtd Rus
    1436939341
    Опустил жестко колбасный цех )))
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    sir_Alex
    1436941078
    Деньги и слава
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    Garry Green
    1436945399
    Фанатам красных конечно же обидно, что он их кинул, но... Ребята, мы ведь не знаем, какая ситуация внутри клуба, какой наставник Роджерс и что за амбиции им движут. Рахим как хозяин своей судьбы взял все в свои руки. Для спортсмена футбол(99% игроков именно так считают), это в первую очередь работа где больше платят, где больше перспектив, туда и пойдешь. Условный мужчина работает на заводе у станка, и ему приходит предложение перейти работать в офис, так что, он должен отказаться, т.к рабочий коллектив дружный и начальник смены(тренер) постоянно обещает прибавку к зарплате?Зачем ждать, когда вот она вожможность, и если промаргаешь шанс. то второго может и не быть. Роджерс каждый год твердит, что клуб в этом году будет бороться за титулы, а в итоге потолок ЛЕ. Сложно обвинять человека, который думает о своем будущем и хочет добиться успеха. Луис Суарес в прошлом году рвал за Ливерпуль жилы, умирал на поле, но понял, что дело безнадежное и перспектив у клуба на данный момент нет, вот и ушел, и сразу же сделал хет-трик, вполне реально, что и этот фактор повлиял на решение Стерлинга .
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    mr ReDeviL
    1436947370
    Тонкий намек на то, что Ливерпуль ни на что не способен)))
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    dzvinka
    1436963421
    какой благодарный, надо же))
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    ReD_MU_DeVIL
    1436984529
    Норм он бывших однодеревяшниках о60сцал.
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    Manchester2015
    1436988838
    ну,ну...выигрывай,выигрывай.
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    ologreds
    1694997611
    numo435706
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