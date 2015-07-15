Стерлинг: «Манчестер Сити» – команда, способная выигрывать трофеи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от перехода в новую для себя команду. Напомним, сегодня Рахим стал дорогим английским футболистом в истории.

«Это счастливое время для меня и моей семьи.Больше всего меня радует то, что в «Манчестер Сити» есть команда мирового уровня, которая способна выигрывать трофеи из года в год. Чем больше вокруг вас качественных футболистов, тем больше пользы это приносит вам, так что я с нетерпением ожидаю, когда смогу играть вместе с ними.Я уже осмотрелся здесь. В клубе есть новое тренировочное поле и все для того, чтобы выйти на новый уровень.



Хочу поблагодарить Рафу Бенитеса, который взял меня в «Ливерпуль» 15-летним пацаном. Это очень много значило для меня. Кенни Далглиша благодарю за веру в меня. Благодарю Брендана Роджерса за предоставленную мне возможность играть в первой команде. Он помог мне застолбить место в основе и показать всему миру мои таланты.