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    «Марибор», «Партизан», Лех» и «Стяуа» побеждают в ЛЧ

    Словенский «Марибор» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов благодаря голу Марко Шулера со счетом 1:0 обыграл казахстаский «Актобе». Также один мяч решил судьбу встречи сербского «Партизана» и «Дилы» из Грузии. На 83-й минуте встречи у хозяев отличился Стефан Бабович, причем к тому моменту гости играли в меньшинстве.

    Близки к выходу в следующий этап польский «Лех» и румынская «Стяуа» одержавишие выездные победы с одинаковым счетом 2:0 соответственно над боснийским «Сараево» и «Тренчином» из Словакии. Голы у поляков забивали Каспер Хямялайнен на 40-й минуте и Денис Томалла на 62-й минутах, в составе «Стяуа» отличились Николае Станчу и Жюгюрта Хамрун на 63-й и 70-й минутах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 00:04
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    Комментарии (19)
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    Franz Beckenbauer
    1436915367
    Странно, что играла Астана, а проиграл Актобе. В чемпионате, точно так же происходит.)
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    SZ
    1436917723
    Норвежский Мольде уже задачу выполнил, 5:0 у Пюника. Вардар хорош, понизил шансы АПОЭЛа. Линкольн Гибралтар только один мяч пропустил от Мидтьюлланда. ХИК тоже заявку на продвижение оформил. Интересные матчи.
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    ДАША Д
    1436925789
    Все ожидаемо.
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436931047
    Ковалеву нравится фамилии всякие эдакие писать. Хямялайнен, вообще, легко произносить, сам то походу не пробовал. написал бы Хямяляйнен или Хамалайнен.
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    mamrik-09
    1436931993
    Удачи им
    Ответить
    Zidane_92
    1436932720
    редактора неадекваты
    Ответить
    mat73
    1436932930
    Ну а нам то что с того?
    Ответить
    Zhanat88
    1436933330
    ФК Астане тяжко лететь в Марибор и отправили Актобе. Пусть парни покатают типа а мы через неделю))))
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    alessios1990
    1436936056
    Ну вообщем то фавориты своих пар вполне ожидаемо выиграли! Всех с победой)
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435702
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