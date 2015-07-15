«Марибор», «Партизан», Лех» и «Стяуа» побеждают в ЛЧ

Словенский «Марибор» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов благодаря голу Марко Шулера со счетом 1:0 обыграл казахстаский «Актобе». Также один мяч решил судьбу встречи сербского «Партизана» и «Дилы» из Грузии. На 83-й минуте встречи у хозяев отличился Стефан Бабович, причем к тому моменту гости играли в меньшинстве.

Близки к выходу в следующий этап польский «Лех» и румынская «Стяуа» одержавишие выездные победы с одинаковым счетом 2:0 соответственно над боснийским «Сараево» и «Тренчином» из Словакии. Голы у поляков забивали Каспер Хямялайнен на 40-й минуте и Денис Томалла на 62-й минутах, в составе «Стяуа» отличились Николае Станчу и Жюгюрта Хамрун на 63-й и 70-й минутах.