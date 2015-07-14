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    • РФПЛ надеется,что «Уфа» с «Зенитом» сыграет на своем стадионе

    РФПЛ надеется,что «Уфа» с «Зенитом» сыграет на своем стадионе

    РФПЛ надеется, что второй домашний матч сезона «Уфа» сыграет на своем стадионе. Об этом сказал исполнительный директор организации Сергей Чабан.

    На домашнем стадионе «Уфы» «Нефтянике» заканчиваются работы по реконструкции арены, сейчас на объекте завершается последний этап работ по ее благоустройству. Вторую домашнюю игру уфимцы должны провести 9 августа – против «Зенита».

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 23:45
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    Комментарии (64)
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    Hikaru Famous
    1436935806
    так пусть ваши клубы тоже предложат дома сыграть выездной матч с уфой. А по поводу матча за супер-кубок в Петербурге - а ниче, что до этого с Локо в Москве играли, да и в этом году какого хрена судья московский-то был? Если наши руководители хоть иногда могут подкинуть пару идей для во благо своего клуба, то ваши руководители полные бездари.. Так что нечего бомбить по поводу заговоров, а лучше спросите почему ваши клубы ничего не делают.
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    alessios1990
    1436936147
    Я тоже на это надеюсь! Хватит уже играть на чужих полях. Пора приводить свои стадионы в порядок, ведь через три года уже будет ЧМ)
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    REDWHITE_
    1436941223
    все уже привыкли, что запитер выездные матчи проводит перед Гулливером.
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    KoValery
    1436941314
    В прошлом сезоне Уфа нехило заработала в \"домашнем\" матче на Петровиче. Теперь их не оторвать от этой кормушки. А ниче, что предложить Уфе прибыль от билетов на Петровиче - это форма подкупа?
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    peduSKA
    1436942484
    Играть надо на болотах, подзаработать себе на реконструкцию арены и блохастым радость доставить.
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    kkomov
    1436942942
    конский чабан почему гинера и федун подобным не подкалывает? эти ведь первыми начали подобное и, причем, не один раз.
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    zenit_forever2014
    1436944554
    Обещали, что не будут пускать в РФПЛ без стадиона, надо просто с УФЫ снять очки, чтобы потопить их.
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    maygli
    1436951415
    Сыграют на своём родном стадионе Петровском. ;)).
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    ТОС
    1437104976
    то что конявые заставили Арсенал в первом круге (когда поле было в отличном состоянии)из за позорища в ЛЧ играть в масквабаде(судья-масквач),а во втором круге тоже в маскве типа из за поля (хоть оно и было принято и готовым к игре), свинью с педо играли у себя (тоже типа выездной матч),Зенит с пэдо вынудили играть на отвратительном поле в раме.... Уфа сама выбрала игру на \"Петровском\" и денег с билетов подняла.. И в чем проблема?!? масквачи.. По поводу суперкубка: Играли с пилотками у нас,но судьишка был масквачевский,в 2008г игра на суперкубок проводилась в маскве (с теми же [Локомотив])и опять таки с судейкой из масквы...почему то тогда вы все молчали?!?
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    ologreds
    1694997611
    numo435700
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