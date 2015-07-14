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    Де Лаурентис: «Наполи» не продает Игуаина

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал итальянской прессе, что пошутил по поводу трансфера игрока своей команды Гонсало Игуаина. Ранее он заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро, чтобы купить восемь новых футболистов.

    «У этого трансфера нет никаких шансов. Гонсало является игроком «Наполи», а моe заявление – лишь ответ на провокацию. Когда тебе постоянно задают вопросы провокационного характера, то стоит иногда отвечать с юмором.

    Что касается моего заявления, то я лишь обозначил точную сумму выкупа. Чтобы, допустим, в La Gazzetta dello Sport каждый день не выходили заголовки новостей о том, что Гонсало уходит за 40, 50, 60 млн», – цитирует Де Лаурентиса football-italia.
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    Источник: Football Italia

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    14.07.2015 22:42
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    Комментарии (17)
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    Levadia
    1436903857
    Старик посмотрел на корову свою: - Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Корову свою не продам никому - Такая скотина нужна самому!
    Ответить
    Belars
    1436904227
    Ну и славно, а то Венгер непонятно почему уж очень жаждал его приобрести.
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    Mоnоlo
    1436905659
    Как ни крутите, но Игуаин сыграл огромную роль в успехе сборной. Вспомните ЧМ-2010 или матч с бельгийцами на ЧМ. У многих были провалы в карьере, у того же Месси. Уверена что он еще вернется на свой уровень.
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    КиLLеr
    1436913590
    Спроса на него нет,вот и рекламирует его с юмором.
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    aviciii
    1436929085
    Нам бы не помешал ! но все должно быть адекватно
    Ответить
    ANTI CULE
    1436936644
    А надо бы!
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    Italianec93
    1436938848
    Пересу придется искать другое бревно за сто лямов
    Ответить
    Juventus21
    1436942061
    Спекуляции на тему Игуаина закончились)
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    Juventus 32
    1436952532
    покупать - имбицилов нет.
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    ologreds
    1694997611
    numo435695
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