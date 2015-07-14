Де Лаурентис: «Наполи» не продает Игуаина

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал итальянской прессе, что пошутил по поводу трансфера игрока своей команды Гонсало Игуаина. Ранее он заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро, чтобы купить восемь новых футболистов.
Что касается моего заявления, то я лишь обозначил точную сумму выкупа. Чтобы, допустим, в La Gazzetta dello Sport каждый день не выходили заголовки новостей о том, что Гонсало уходит за 40, 50, 60 млн», – цитирует Де Лаурентиса football-italia.
«У этого трансфера нет никаких шансов. Гонсало является игроком «Наполи», а моe заявление – лишь ответ на провокацию. Когда тебе постоянно задают вопросы провокационного характера, то стоит иногда отвечать с юмором.
Что касается моего заявления, то я лишь обозначил точную сумму выкупа. Чтобы, допустим, в La Gazzetta dello Sport каждый день не выходили заголовки новостей о том, что Гонсало уходит за 40, 50, 60 млн», – цитирует Де Лаурентиса football-italia.
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