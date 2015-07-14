Де Лаурентис: «Наполи» не продает Игуаина

«У этого трансфера нет никаких шансов. Гонсало является игроком «Наполи», а моe заявление – лишь ответ на провокацию. Когда тебе постоянно задают вопросы провокационного характера, то стоит иногда отвечать с юмором.



Что касается моего заявления, то я лишь обозначил точную сумму выкупа. Чтобы, допустим, в La Gazzetta dello Sport каждый день не выходили заголовки новостей о том, что Гонсало уходит за 40, 50, 60 млн», – цитирует Де Лаурентиса football-italia.

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Президент «Наполи»рассказал итальянской прессе, что пошутил по поводу трансфера игрока своей команды. Ранее он заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро, чтобы купить восемь новых футболистов.