Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кобелев намерен поговорить с Кокориным

    Новый главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что намерен поговорить с нападающим команды Александром Кокориным.

    – В свое время вы дали путь в большой футбол Александру Кокорину. Насколько он повзрослел и видите ли вы пути, чтобы сделать его прогресс более заметным?

    – Повзрослел, конечно. Было 17 лет, стало больше двадцати. Первое, что мы должны сделать – создавать ему больше возможностей для взятия ворот. Это непростая вещь, процесс очень тонкий, а нападающий теряет чувство гола. Взять тот же контрольный матч с «Монако» несколько дней назад. Все правильно делал, но попал в штангу. Надо найти правильный выход из этой ситуации. У меня будет разговор с Сашей, постараюсь его настроить на определенную волну, чтобы прорвало.
    Вокруг него было много негатива, зачастую незаслуженного. И неудачная игра всей сборной тоже гнетет, накладывает свой отпечаток и на Кокорина. Люди иногда забывают, что форварды – зависимые люди. Если полузащитник может и сам опуститься за мячом, и передачу отдать, то у нападающего возможностей проявить себя меньше, требуется помощь партнеров.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.




    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии (47)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1436927279
    поговорить- очень полезно, результат неизбежен!
    Ответить
    vyishenka
    1436932551
    Черчесов с ним не разговаривал.
    Ответить
    Rruma
    1436934244
    Есть же [Динамо]о-2, чего разговаривать? )
    Ответить
    порт
    1436935989
    Вокруг него было много негатива, зачастую незаслуженного. И неудачная игра всей сборной тоже гнетет ------------------------------------ Судя по выкладываемым им же фотографиям с соц.сеть, не сказал бы что Кокоша сильно переживает.
    Ответить
    alessios1990
    1436936541
    Много с тех пор воды утекло! Когда уходил из Динамо Москва Андрей Кобелев, Александра уже тогда считали талантливым и подающим большие надежды игроком) Но времена изменились.. Кобелев с тех пор практически не изменился, чего не скажешь про Кокорина.
    Ответить
    fr3nd
    1436938099
    кокорин вышел с мячом против вратаря, рядом перед пустыми воротами свободный партнёр. но нет, надо запороть момент. ладно шо техническую победу присудили
    Ответить
    PATRIOT1965
    1436944571
    Купите Мамаева с Краснодара,на парочку заиграют.)))
    Ответить
    kakha2008
    1436952854
    Что делают с командой такие как гурамчики кобелино жид отец с сыном???
    Ответить
    maygli
    1436954567
    Обсосы.
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435694
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+