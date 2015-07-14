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    Мутко: «Плохо, что всю страну интересует неустойка»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной Фабио Капелло. Договор с итальянским тренером был рассчитан до окончания чемпионата мира-2018 в России.

    «Очень плохо, что всю страну интересует неустойка. Это нормальный обычный контракт, может, он по цене кому-то не нравится, но до этого три тренера получали такую же сумму. Что-то никого это не будоражило. В других странах или некоторых наших клубах не меньше получают. А система контрактов на самом деле такова: если подписываешь контракт и заранее его прерываешь, ты должен выплачивать до конца контракта. И есть пункт о договоренности сторон. Сегодня РФС объявил, что контракт расторгнут по согласию сторон. Тему надо закрыть. Условия являются приемлемыми для футбольного союза» – сказал Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 20:34
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    Комментарии (167)
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    Чист
    1436943807
    да народ вообще обалдел - начал считать деньги это не ваше дело да и как посмели надо с этим кончать - Мудко за вас решит - или вы ему не доверяете
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    ФорвардЪ
    1436944485
    потому что все хотят такую неустойку!
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    PATRIOT1965
    1436945211
    За такой контракт с тренером сборной в Китае,например,ты уже не давал бы интервью.
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    PATRIOT1965
    1436945314
    Мутко-уходи,будь мужчиной и Симоняна прихвати.
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    karasc1
    1436947222
    Когда же они начнут считатся с народом!!
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    родом из СССР
    1436947352
    вот согласитесь, Хиддинг тоже стоил не дешево,но таких разговоров не было,тот хоть результат показал. а этот? я не думаю,что вообще кто-то сможет сейчас в РФС объяснить откуда такая бешеная з.п. у Капелло взялась
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    brat070
    1436952532
    [кю], это наши деньги, наши налоги и мы их будем считать. Всех сокращают, всем урезают з.п., как же так мы посчитали свои деньги. Таких 3,14дораздов конечно надо отстреливать как бешеных собак.
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    maygli
    1436956753
    \"Это нормальный обычный контракт,...\" и это говорит минспорта и будущий президент РФС? Притом, что все в шоке от этого контракта. Ну и Мудко у нас...
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    Павлюченко 13
    1437050809
    Беспредел! Уже денег попилить чиновникам не дают, везде свой нос народ сует!
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    ologreds
    1694997613
    numo435686
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