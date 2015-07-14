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    • Хенк Ван Стее: «Возможно, «Зениту» придется расстаться с Рондоном»

    Хенк Ван Стее: «Возможно, «Зениту» придется расстаться с Рондоном»

    Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее не исключил вероятности того, что клубу из Санкт-Петербурга придется расстаться с нападающим Саломоном Рондоном. Напомним, сегодня исполком РФС утвердил лимит на легионеров по схеме «6+5».

    «Рондон – фантастический игрок, но действующий лимит в чемпионате России принуждает нас использовать строго определенное количество иностранцев на поле. Возможно, нам придется расстаться с Саломоном. Стоимость Рондона? Пока не хотелось бы обсуждать цифры» – приводит слова ван Стее ТМW.
    Сегодня итальянские СМИ сообщили об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Ромы».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 20:04
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    Комментарии (235)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    AST
    1436953177
    Спасибо за комментарии на мое сообщение. Главное, что мы все переживаем за наш футбол и, пусть каждый по-своему, желаем в этом вопросе прогресса, чего не скажешь о тех, кто непосредственно должен отвечать за этот важный участок работы. Перефразируя известное выражение - им бы футбол любить, а не себя в футболе, который превращен в некоторое корыто для коррупционеров и хапуг.
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    Voronzov
    1436954447
    накупили, а теперь пошла распродажа.
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    Daniel Morales
    1436957447
    Зенит: Возможно, нам придется расстаться с Хенк ван Стее))
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    stachel
    1436960060
    Новый лимит в действии! Дюба получает место основного центрфорварда не пошевелив для этого даже задницей! И что кто то уверен, что из за этого он выйдет на новый уровень мастерства? Сильно сомневаюсь....
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    denmig
    1436961023
    а что с отечественным производителем сан пезов??? почему спорт директор фк \"санпез\" - голландский н..и..г..р? это не патриотично с учетом увольнения капелы!
    Ответить
    andrefino13
    1436970851
    Фантастические игроки,выходят в основе,и гарантированно влияют на результат.Про Рондона такого ни кто не скажет.Добротный игрок,но таких много.
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    Сергей Саныч
    1437035123
    У Кержа ещё всё наладится. Единственный, кто всегда попадает в яблочко, - червяк.
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    Sevastopol-www
    1437114341
    Вынужденные меры
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    sanya254
    1437230601
    Пока Рондон
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    ologreds
    1694997613
    numo435683
    Ответить
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