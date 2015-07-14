Хенк Ван Стее: «Возможно, «Зениту» придется расстаться с Рондоном»

Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее не исключил вероятности того, что клубу из Санкт-Петербурга придется расстаться с нападающим Саломоном Рондоном. Напомним, сегодня исполком РФС утвердил лимит на легионеров по схеме «6+5».





«Рондон – фантастический игрок, но действующий лимит в чемпионате России принуждает нас использовать строго определенное количество иностранцев на поле. Возможно, нам придется расстаться с Саломоном. Стоимость Рондона? Пока не хотелось бы обсуждать цифры» – приводит слова ван Стее ТМW.



Сегодня итальянские СМИ сообщили об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Ромы».