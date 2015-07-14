Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. «Горожане» сообщили, что 20-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.
Сообщается, что в новой команде Стерлинг будет выступать под седьмым номером. Клубная пресс-служба «горожан» отмечает, что сумма, заплаченная за футболиста стала рекордной в истории клуба, а сам Стерлинг теперь является самым дорогим английским футболистом.
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