Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. «Горожане» сообщили, что 20-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.



Сообщается, что в новой команде Стерлинг будет выступать под седьмым номером. Клубная пресс-служба «горожан» отмечает, что сумма, заплаченная за футболиста стала рекордной в истории клуба, а сам Стерлинг теперь является самым дорогим английским футболистом.