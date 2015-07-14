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    Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. «Горожане» сообщили, что 20-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.
    Сообщается, что в новой команде Стерлинг будет выступать под седьмым номером. Клубная пресс-служба «горожан» отмечает, что сумма, заплаченная за футболиста стала рекордной в истории клуба, а сам Стерлинг теперь является самым дорогим английским футболистом.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.07.2015 19:49
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    Комментарии (298)
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    Juventus 32
    1436952359
    Жаль, если посмотреть какие игроки покидали Ливер, из них можно было бы чемпионскую команду сколотить.
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    asgard25
    1436952907
    50 млн за Стерлинга!С ума он там в Англии по сходили!
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    bazza
    1436953105
    ливерпуль хорошо варит на трансферах,вот только когда начнут создавать чемпионский состав?
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    Daniel Morales
    1436957085
    Самое интересное, то что болелы Ливера еще не давно говорили , что Рахим не перейдет в Реал за 50 лямов . И что он стоит 100 лямов , даже лучше Неймара . А теперь говорят что он не стоит 49 лимонов. Лицемерия у вас зашкаливает )))
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    kamelot
    1436974003
    Как грамотно Ливер заработал на танцоре, мелочовщики у нас чтобы свалить президента РФС, нужно было развалить сборную и выплатить неустойку Капу.
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    DXTK
    1437049320
    Ман Сити довольны что приобрели этого игрока, а Ливерпуль доволен что избавились от него, вроде как от вредной привычки.
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    ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
    1437078538
    хахаахахах даааа
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    Sevastopol-www
    1437114398
    Балотелли-два в перспективе...
    Ответить
    заDOOMчивый
    1437251625
    за такие деньги нужно просто подсрачником выпихивать Рахима,но всё же считаю это ключевой потерей,которая отобразится на игре.Нет Луи Суареса,нет Стерлинга,нет Стиви Джи(как духа клуба),в непонятной форме Старидж... клуб в сезоне окажется вне десятки и это однозначно!Сомневаюсь,что в трансферах Ливерпуль силён,прошлый год это продемонстрировал,особенно покупка Марио.
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    ologreds
    1694997613
    numo435681
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