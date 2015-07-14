Макеев, Яковлев и Зотов заявлены за «Спартак-2»

«Спартак-2» дозаявил трех футболистов с опытом игры в РФПЛ, принадлежащих «Спартаку».



Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.

«Яковлев заявлен под 44-м номером, Зотов выбрал № 27, а Макеев будет выступать под 34-м номером.