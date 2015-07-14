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    Макеев, Яковлев и Зотов заявлены за «Спартак-2»

    «Спартак-2» дозаявил трех футболистов с опытом игры в РФПЛ, принадлежащих «Спартаку».

    Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.
    «Яковлев заявлен под 44-м номером, Зотов выбрал № 27, а Макеев будет выступать под 34-м номером.
    Напомним, что в соответствии с регламентом Чемпионата России, футболисты-россияне из вторых составов клубов РФПЛ («Спартак-2» и «Зенит-2») имеют право выступать за первые команды в чемпионате Премьер-лиги и первенстве молодежных команд РФПЛ», – сообщает официальный сайт ФНЛ.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 18:42
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    Комментарии (61)
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    АрсенБурбулятр
    1436899998
    футболисты-россияне из вторых составов имеют право выступать за первых, а футболисты первых разве имеют право выступать за вторых? странно. тогда надо так и писать - что могут выступать за обе команды!
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    кони-рулят
    1436901085
    а это они на повышение пошли???
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    рус фан
    1436911012
    Яковлев вернулся из аренды и тут же в ФНЛ был сослан, жаль парня ни один тренер из Спама не давал ему даже пол сезона в основе отыграть.
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    Кабинетный Зенит
    1436914701
    Карпин стайл
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    diktor
    1436925011
    Из этой тройки-Яковлев мог бы заиграть,но проиграл конкуренцию на сборах-не могут же все одновременно ошибаться.Зотова вообще не знаю,а Макеева с радостью провожаю-не нужен он в основе.
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    nogganov_01
    1436931938
    Зотов заиграть решил что ли?
    Ответить
    alessios1990
    1436937879
    Ого, я увижу Макеева и Яковлева в Иркутске! ФК Байкал ведь играет в ФНЛ, как и Спартак-2)
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    n272nm
    1436962870
    Гы! Без относительно того, что речь идет о мясных игроках... А какого художника ужесточили лимит?! Я бы понял, если бы в свете последнего решения РФС за вторые команды и прочие дубли заявляли легионеров, что бы те, в случае чего не полировали лавку просто так. А тут своих воспитанников за дубли заявляют. Где логика?!
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    КрысА
    1436973690
    Паша переходи в Крылья, в ФНЛ тебе не место!
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    ologreds
    1694997613
    numo435677
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