Макеев, Яковлев и Зотов заявлены за «Спартак-2»

«Спартак-2» дозаявил трех футболистов с опытом игры в РФПЛ, принадлежащих «Спартаку».
Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.
Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.
«Яковлев заявлен под 44-м номером, Зотов выбрал № 27, а Макеев будет выступать под 34-м номером.
Напомним, что в соответствии с регламентом Чемпионата России, футболисты-россияне из вторых составов клубов РФПЛ («Спартак-2» и «Зенит-2») имеют право выступать за первые команды в чемпионате Премьер-лиги и первенстве молодежных команд РФПЛ», – сообщает официальный сайт ФНЛ.
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