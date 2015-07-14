Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Де Хеа отработает свой контракт с «МЮ» до конца

    Испанский голкипер Давид Де Хеа отработает свой контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца, сообщает источник.
    Вратаря активно пытается заполучить мадридский «Реал», который недавно покинул многолетний страж ворот «сливочных» Икер Касильяс. Однако испанский гранд до сих пор не сделал «МЮ» никакого конкретного предложения о переходе Де Хеа, и теперь «Юнайтед» собираются оставить голкипера в команде до конца контракта, который действует еще один год. После этого испанец сможет покинуть английский клуб в статусе свободного агента.
    Ранее сообщалось, что «МЮ» не намерен отпускать Де Хеа в «Реал» меньше чем за 40 миллионов евро.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии (140)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рус фан
    1436894246
    Читая коменты по поводу перехода Де Хеа в Реал хорошо видно было подлинное отношение болелов других клубов к Реалу, особенно тех которые пишут что это хорошо что Давид не перешел к нам, это все от страха внутри Вас, Вам всем плевать что МЮ не получит за свою звезду ни копейки, плевать на его Испанскую семью и родной город, плевать что ни один гранд конкретно не проявил интерес к Давиду кроме Реала, теперь парень будет играть (отбывать последний год контракта) без настроения, его деваха и многие знакомые будут говорить что напрасно он не перешел в Реал где тем более ушел легенда Касильяс и место было почти гарантированно. Болел каталонского клуба просьба не беспокоиться на мой комент, все Ваши заявления относительно Реала \"хорошо\" излагает -лидер гнилого красноречия этого сайта фобанутый один.
    Ответить
    FootballFun1985
    1436895217
    Ну и хорошо, если останется.
    Ответить
    мама барсика-фуу
    1436895484
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
    Ответить
    Caesar555
    1436895551
    Молодец!
    Ответить
    habib-15reg
    1436895923
    Вы что,серьезно думаете что его агент без единого цента допустит переход де Хеа в качестве свободного агента?)ха
    Ответить
    awayfrom
    1436908363
    Ае пипл :) не думайте что перца есть и другие варики или ддх последний вариант,а где гарантия что он сча в реале заиграет? Тем более они тренера поменяли к концу сезона,он может чего другого запросит....
    Ответить
    Roman412
    1436909811
    Чушь это все.Перейдет.щас торгуются и обговаривают варианты.
    Ответить
    Mr_Tim
    1436922370
    Тотоже! Контракт нужно исполнять до конца! потом пусть Сам решает где продолжать ему карьеру.
    Ответить
    nahan
    1437282332
    Навас в Реале не упустить теперь свой шанс.
    Ответить
    ologreds
    1694997613
    numo435669
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+