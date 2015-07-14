Де Хеа отработает свой контракт с «МЮ» до конца

Испанский голкипер Давид Де Хеа отработает свой контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца, сообщает источник.



Вратаря активно пытается заполучить мадридский «Реал», который недавно покинул многолетний страж ворот «сливочных» Икер Касильяс. Однако испанский гранд до сих пор не сделал «МЮ» никакого конкретного предложения о переходе Де Хеа, и теперь «Юнайтед» собираются оставить голкипера в команде до конца контракта, который действует еще один год. После этого испанец сможет покинуть английский клуб в статусе свободного агента.

