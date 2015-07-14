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    «Рубин» представил новую форму на предстоящий сезон

    Казанский «Рубин» провел презентацию новой формы на предстоящий сезон, информирует пресс-служба клуба.

    Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект – зеленого цвета, третий – черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 16:45
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    Комментарии (45)
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    ОЛЛС
    1436897374
    Пока не уберут опереточного дракона с эмблемы - никакая форма не будет соответствовать уровню эстетики.
    Ответить
    Зенит это Халк
    1436899487
    Классная форма не то что у зенита !)
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    АрсенБурбулятр
    1436899572
    фотограф 100500 уровня. пол-фотки занимают асфальт и небо! очевидно пейзаж и окружение в этом плане важная часть.....
    Ответить
    Севастопольский
    1436901353
    Еще дальше бы сфоткали
    Ответить
    Ubuntu
    1436902775
    рубин отошёл от своего классического цвета
    Ответить
    walk
    1436904019
    Правильное фото.Успехов нашим,удачного жребия,всего наилучшего!
    Ответить
    weinmar
    1436905051
    Супер фото! Все детали видны!
    Ответить
    311
    1436909334
    Горизонт завален
    Ответить
    Сергей Саныч
    1436932485
    Казанские стюардессы?
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    ologreds
    1694997613
    numo435668
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