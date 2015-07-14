«Рубин» представил новую форму на предстоящий сезон

Казанский «Рубин» провел презентацию новой формы на предстоящий сезон, информирует пресс-служба клуба.
Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект – зеленого цвета, третий – черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.
Домашний комплект формы будет красного цвета, второй комплект – зеленого цвета, третий – черного. В первом туре Премьер-лиги казанцы сыграют в гостях с московским ЦСКА.
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