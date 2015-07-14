Вратарь Икер Касильяс представлен в качестве игрока «Порту».



34-летний голкипер сборной Испании подписал двухлетний контракт с португальским клубом с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Бывший футболист «Реала» будет выступать в «Порту» под 12-м номером.







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