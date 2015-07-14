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    Касильяс представлен в качестве игрока «Порту»

    Вратарь Икер Касильяс представлен в качестве игрока «Порту».

    34-летний голкипер сборной Испании подписал двухлетний контракт с португальским клубом с возможностью продления соглашения еще на один сезон. Бывший футболист «Реала» будет выступать в «Порту» под 12-м номером.



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    Источник: ФК «Порту»

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    14.07.2015 15:49
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    Комментарии (156)
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    ибрагимхалил
    1436895098
    ну Икер улыбнись !!Ты столько выиграл ты великий вратарь
    Ответить
    ибрагимхалил
    1436895168
    ну Икер улыбнись !!Ты столько выиграл ты великий вратарь
    Ответить
    spartach n1
    1436896475
    Успехов ветерану !
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436899444
    Супер Бог в темноте и в чёрной футболке
    Ответить
    ГалактикосGB
    1436908259
    Он не герой Реала ,Он легенда
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    juventus186
    1436914286
    Думаю, в плане психологии, это Порту только на руку, кто знает, как фортуна крутанула бы рулетку матча, \"Бавария\"-\"Порту\", если б в воротах был шкипер сборной Испании! Может 6-1 не было бы!:-))
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    el barsa
    1436915902
    УБИТОЕ ЛИЦО ГОРЕМ. ПОЗОР ПЕРЕСУ. БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ.
    Ответить
    Red-green-Hooligans
    1436921880
    Сначала прочел Супер Блок Касильяс, а что вполне символично, Кас был, есть и будет крут!!!
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    RVRRRR
    1436953980
    Че-то грустный он.
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    ologreds
    1694997613
    numo435664
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