«Реал Сосьедад» арендовал защитника «Порту»

Защитник «Порту» Диего Рейес продолжит карьеру в Испании.



«Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил об аренде 22-летнего мексиканца. Арендное соглашение не предусматривает права выкупа контракта Рейеса после окончания сезона.



В настоящее время защитник выступает за сборную Мексики на Кубке КОНКАКАФ.





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