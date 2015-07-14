Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Реал Сосьедад» арендовал защитника «Порту»

    Защитник «Порту» Диего Рейес продолжит карьеру в Испании.

    «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте объявил об аренде 22-летнего мексиканца. Арендное соглашение не предусматривает права выкупа контракта Рейеса после окончания сезона.

    В настоящее время защитник выступает за сборную Мексики на Кубке КОНКАКАФ.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Реал Сосьедад»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dimagas1
    1436878245
    Перспективный мексиканец ...хотя у Порту там куда не плюнь все супер таланты...думаю у них даже работники которые следят за газоном перспективные ландшафтные дизайнеры мирового уровня)))
    Ответить
    umuom
    1436878375
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1436881398
    Теперь Месси точно не забьёт им покер.
    Ответить
    alboro
    1436893422
    ок
    Ответить
    Evgenii31
    1436895932
    нормал
    Ответить
    ologreds
    1694997613
    numo435663
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+