Венгер: «Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о трансферной деятельности лондонского клуба.
«Я не буду полностью закрывать дверь – на тот случай, если мы найдем игрока, который сможет усилить нас. Мы уже усилились. К тому же, я считаю, что часть успеха – это уровень сыгранности. У нас он высок, мне кажется, что у нас есть качественная игра, и мы можем быть очень сильны вместе.
Нам нужно двигаться вперед вместе. Это важнее, чем поиск мифического футболиста, который будет выигрывать все. Важно, что нам быстро удалось сыграться. Предсезонка – это шанс для тех, кто сидит на скамейке. И это может повлиять на мое решение до закрытия трансферного окна», – сказал тренер.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Арсенал» приобрел только голкипера «Челси» Петра Чеха.
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