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    • Венгер: «Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет»

    Венгер: «Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о трансферной деятельности лондонского клуба.
    «Я не буду полностью закрывать дверь – на тот случай, если мы найдем игрока, который сможет усилить нас. Мы уже усилились. К тому же, я считаю, что часть успеха – это уровень сыгранности. У нас он высок, мне кажется, что у нас есть качественная игра, и мы можем быть очень сильны вместе.
    Нам нужно двигаться вперед вместе. Это важнее, чем поиск мифического футболиста, который будет выигрывать все. Важно, что нам быстро удалось сыграться. Предсезонка – это шанс для тех, кто сидит на скамейке. И это может повлиять на мое решение до закрытия трансферного окна», – сказал тренер.
    Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Арсенал» приобрел только голкипера «Челси» Петра Чеха.
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    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.07.2015 14:09
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    Комментарии (88)
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    baltazor
    1436890740
    Тут он прав, конечно, но еще одного-двух игроков Арсеналу прикупить не мешало бы.
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    Виталик ManUtd Rus
    1436891434
    Просто гайгунерский бухгалтер обломался по поводу Шнайдерлина , теперь нужно немного поплакаться в прессе и купить какого-нибудь мега-талантливого 16-ти летнего француза !
    Ответить
    Mr Siberian
    1436892679
    Венгер один из немногих кто понимает философию футбола.
    Ответить
    Lil_Nigga
    1436896864
    как известно, голкипер - пол команды...так что усилился арсенал прилично
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    АрсенБурбулятр
    1436899301
    Чех и есть тот мифический футболист. вратарям обычно сыгранность не так важна, т.к. они едины на своей позиции. Чех то и выиграет всё, в личном плане, но вот что будет с Арсом?
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    Rruma
    1436899672
    пуховик нужнее, чем лапсердак
    Ответить
    Garri98
    1436904393
    А почему ты не говорил о сыгранности те прошлые годы. Выстрелили один сезон выше своего привычного четвертого места и теперь раздухарился. Просто немного жаба душит за трансферы которые обломались вот и веселит себя и моих болел.
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    666roza777
    1436912390
    Если Венгер до конца трансферного окна выполнит эти 2 пункта, то он всех маму сделает в этом году. НУЖНЫЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРАНСФЕР ДЛЯ АРСА - ЭТО НАП! (Типа бензема или Руни, да хоть кто-нибудь нормальный) - Уелбек на слив!!! 2-е место ОПОРНИК. (Типо ВИЕРА старого образца или ВИДАЛЯ) - Артета, Фламини на слив. В защите там целый СУП из защитников. Венгер и так их уже скупил кучу, когда пукан чуть не прорвало от травм. Там можно нормально жанглировать по ходу сезона. Вратарь (no comments) Короче услышьте меня месье ВЕНГЕР!!! А то опять в подушку крокодильими слезами будете плакать.
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    Ле Тиссье
    1436931428
    Правильно говорит Арсен. Сыгранность команды важнее.
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    ologreds
    1694997615
    numo435655
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