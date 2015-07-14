Венгер: «Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о трансферной деятельности лондонского клуба.

«Я не буду полностью закрывать дверь – на тот случай, если мы найдем игрока, который сможет усилить нас. Мы уже усилились. К тому же, я считаю, что часть успеха – это уровень сыгранности. У нас он высок, мне кажется, что у нас есть качественная игра, и мы можем быть очень сильны вместе.

Нам нужно двигаться вперед вместе. Это важнее, чем поиск мифического футболиста, который будет выигрывать все. Важно, что нам быстро удалось сыграться. Предсезонка – это шанс для тех, кто сидит на скамейке. И это может повлиять на мое решение до закрытия трансферного окна», – сказал тренер.