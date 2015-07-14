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    «Валенсия» претендует на Оспину и Вальдеса

    «Валенсия» продолжает заниматься поисками вратаря, потеряв на длительный срок из-за травмы Диего Алвеса.

    По сообщению источника, в сферу интересов «Валенсии» попали Давид Оспина из «Арсенала» и Виктор Вальдес из «Манчестер Юнайтед».

    Вальдес может перебраться в испанский клуб для получения игровой практики. Это же актуально и для Оспины, который потеряет статус основного вратаря «Арсенала» после перехода в стан «канониров» Петра Чеха.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 13:47
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    Комментарии (28)
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    Vamos_Ramos
    1436873577
    Теперь я точно убедился, что Моноло обдолбанная на всю голову... Сначала говорит что Касильяс - посредственный вратаришка средней руки, теперь - что Касильяс и Буффон - два лучших кипера 21 века...
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    Субъективное мнение
    1436874527
    Нужно дать шанс Йоэлю, для чего он тогда покупался...
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436875125
    Вальдес днища,пусть у манков консервируется
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    dimagas1
    1436875755
    Вальдес так умело поломал себе карьеру)
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    maksspartak
    1436877028
    неплохо было бы что бы Вальдес заиграл снова ))
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    umuom
    1436879064
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
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    baltazor
    1436890517
    Оспину пусть лучше берут. Сильнейший вратарь, которого в Арсенале почему-то не ценят.
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    nahan
    1436953401
    Лучше Оспину.
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    valencia14
    1437038258
    только не витька дырявые перчатки, уж лучше оспина, Мату когда Мату вернем?
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    ologreds
    1694997615
    numo435652
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