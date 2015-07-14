«Валенсия» претендует на Оспину и Вальдеса

«Валенсия» продолжает заниматься поисками вратаря, потеряв на длительный срок из-за травмы Диего Алвеса.



По сообщению источника, в сферу интересов «Валенсии» попали Давид Оспина из «Арсенала» и Виктор Вальдес из «Манчестер Юнайтед».



Вальдес может перебраться в испанский клуб для получения игровой практики. Это же актуально и для Оспины, который потеряет статус основного вратаря «Арсенала» после перехода в стан «канониров» Петра Чеха.

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