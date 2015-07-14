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    • Симонян назвал кандидатов на пост главного тренера сборной

    Симонян назвал кандидатов на пост главного тренера сборной

    И.о. президента РФС Никита Симонян сегодня огласил список лиц, которые претендуют на должность главного тренера сборной России по футболу. В него вошли: Леонид Слуцкий (ЦСКА – нынешнее место работы), Курбан Бердыев («Ростов»), Юрий Семин («Анжи»), Александр Бородюк (без работы). По словам функционера, в ближайшее время будет выбран один из них. Симонян обратил внимание, что до конца отборочного цикла к Евро-2016 рулевой сборной сможет совмещать посты.

    Напомним, сегодня с неустойкой в 930 млн рублей нашу страну покинул Фабио Капелло – прежний наставник команды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 13:01
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    Комментарии (557)
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    kara-mba
    1436942168
    Кого угодно только не Слуцкого, он ЦСКА нужен. Всё равно толку не будет.
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    trimetil
    1436943200
    Эх, рано Валера в ФНЛ подался...
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    voody05
    1436943706
    Диму Хомуху надо поставить! Идеальный кандидат! С молодыми что творит, как команда за него бьется, любо дорого смотреть. Да и игрок был отличный. Он бы навел порядок в этом гадюшнике.
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    alboro
    1436951063
    Давай Хомуху
    Ответить
    RVRRRR
    1436952832
    Бердыева однозначно. Но... выберут Слуцкого.
    Ответить
    alboro
    1436954649
    посмотрим
    Ответить
    Помпомпом
    1436955448
    А Кононова не хотят рассмотреть, как вариант?)
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437050249
    Как можно рассматривать тех, кто уже занят работой?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114454
    Только Бородюк пока без работы)
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    ologreds
    1694997615
    numo435648
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