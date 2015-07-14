Хитцфельд: «Бавария» должна вывести номер Швайнштайгера из обращения»

Бывший главный тренер немецкой «Баварии» Оттмар Хитцфельд призвал мюнхенцев навечно закрепить 31-й номер за ушедшим в «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.



«Эта майка должна уйти в архив. Уверен, что в скором времени этот номер будет принадлежать только Бастиану», – заявил специалист.



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