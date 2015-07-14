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    • Хитцфельд: «Бавария» должна вывести номер Швайнштайгера из обращения»

    Хитцфельд: «Бавария» должна вывести номер Швайнштайгера из обращения»

    Бывший главный тренер немецкой «Баварии» Оттмар Хитцфельд призвал мюнхенцев навечно закрепить 31-й номер за ушедшим в «Манчестер Юнайтед» Бастианом Швайнштайгером.

    «Эта майка должна уйти в архив. Уверен, что в скором времени этот номер будет принадлежать только Бастиану», – заявил специалист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 11:52
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    Комментарии (88)
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    AlexanderP622
    1436881230
    Этого не стоит делать.
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    Сливки общества
    1436882702
    Бавария» готова вернуть всем деньги или обменять на другую футболку, кто купил новую форму с фамилией Швайнштайгера.
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    Baisangur95reg
    1436883644
    А за Хави номер не закрепили,Вот что самое обидное
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    Zidan05
    1436888456
    Ну 31 номер можно и закрепить, а вот если бы он был 10,9, то тут уж никак! Как бы не было обидно фанам Баварии, но Бастиан в клубе лишь игрок определенного периода! Ведь не думаете вы, что в Баварии не будет такого игрока больше!
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    nahan
    1436900468
    Культ личности есть даже у немцев...
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    Vilent
    1436901370
    Всем баварцам, которые в шоке от продажи Бастиана и других важных игроков за время работы в клубе Гвардиолы, будет интересна эта новость (если ещё не читали на др. ресурсах): В ночь с субботы на воскресенье расстроенные фанаты Баварии повесили около входа на территорию клуба длинный белый плакат с содержанием: \"Пеп и раб КХР: Вы разрушаете нашу идентичность\" КХР - Карл Хайнц Румменигге. - Многие болельщики в Германии оставляют в социальных сетях свои недовольства по поводу испанизации Баварии: \"Отвратительно, как он медленно, но уверенно разрушает душу Баварии\" - пишет один. - \"Для меня Бавария Мюнхен теряет всё больше и больше людей, которые являются лицом клуба. \"Mia san Mia\" - чувство уже давно былo разменянo на испанское \"Olé\" \" - пишет другой.
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    Vilent
    1436901401
    Интересны так же детали о прощальном видео, снятым Швайнштайгером. Как оказалось он записал это видео уже 4 недели назад, когда и сам ещё не на 100% знал, что покинет клуб.
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    IKER-RAUL
    1436912803
    очень даже верно сказано, успехов Бастиану в АПЛ!
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    Сливки общества
    1436967844
    Судя по всему Лукас Шолль взял себе номер Бастиана Швайнштайгера. Сегодня игрок занимался на тренировке с футболкой под номером #31. Вахах, уже прикарманили.))
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    ologreds
    1694997615
    numo435643
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