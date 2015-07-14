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    Чинквини: «Такова футбольная жизнь»

    Уже бывший генеральный менеджер сборной России по футболу Оресте Чинквини дал комментарий по поводу расторжения контракта с РФС. Функционер, напомним, покидает команду вслед за главным тренером Фабио Капелло.

    «Такова футбольная жизнь. Никакого негатива по отношению к РФС нет», – заверил итальянец.

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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 11:31
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    Комментарии (13)
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    Алёша Мясной
    1436863988
    СРУБИЛИ МИЛИАРД, КАКОЙ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕГАТИВ?? ВАЛИТЕ ВОН ИЗ РОССИИ МАКАРОНИКИ
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    kostik 84
    1436864315
    да иди ты..
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    George-CFC
    1436865133
    Негатив? столько бабла спёрли... уроды конченные макаронники
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    cska plus
    1436866517
    Никакого негатива, заработали бабло и все!
    Ответить
    112910415
    1436870033
    добрый, незлобивый..
    Ответить
    Спартач из Питера
    1436873670
    Ещё бы !!!!!!!! Какой тут негатив почти ЯРД срубил!
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    Vector
    1436878639
    Я бы ещё и засудил РФС)))
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    nahan
    1436900263
    Конечно, высушили вымя дойной коровы...
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    Павлюченко 13
    1437050149
    Мда уж...
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    ologreds
    1694997615
    numo435641
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