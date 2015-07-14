Чинквини: «Такова футбольная жизнь»

Уже бывший генеральный менеджер сборной России по футболу Оресте Чинквини дал комментарий по поводу расторжения контракта с РФС. Функционер, напомним, покидает команду вслед за главным тренером Фабио Капелло.



«Такова футбольная жизнь. Никакого негатива по отношению к РФС нет», – заверил итальянец.



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