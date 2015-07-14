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    Бюджет «Ростова» на новый сезон равен 1,4 млрд рублей

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал денежную сумму, которой местный клуб РФПЛ будет оперировать в течение будущего сезона.

    «Бюджет ФК «Ростов» на ближайший сезон составит 1,4 миллиарда рублей. Все вопросы касательно финансирования будут решены в течение чемпионата», – сказал руководитель региона.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 11:17
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    Комментарии (43)
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    Chilahim
    1436875961
    Пусть будет курс евро 63 1400 000 000 рублев делем на 63 и получаем 22 с копейками ляма евро. Казалось бы 1,4 млрд рублев - огромные деньги, но для футбольного клуба - сущие гроши...
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    Chilahim
    1436876011
    Ах да... Слава лимиту!!!
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    Z O D I A C
    1436882149
    Странно, почему РФС не догадались откупиться от Капелло бюджетом Ростова.
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    ЮГ РОССИИ
    1436892968
    Нам хватит этого бюджета чтоб потрепать бездонные денежные мешки.Вперёд РОСТОВ.!
    Ответить
    Сергей Саныч
    1436893216
    Больше чем отступные у Капелло. Ростов,вперёд.
    Ответить
    nahan
    1436900076
    Надеюсь, хватит на все. Удачи Ростову!
    Ответить
    Dimas77
    1436900097
    один [Соблюдайте правила] всем должны, всегда и много...и запрет не можем снять, что бы заявить новых игроков. зато на Ибице всё в поряде.
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    Gahi
    1436900114
    Вот что значит поговорил с Бердыевым молодец много не попросил.
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    Таганский
    1436904084
    Ну хоть как-то.. Будем надеяться, что и спонсор найдется щедрый..
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    ologreds
    1694997615
    numo435639
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