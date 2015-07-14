Бюджет «Ростова» на новый сезон равен 1,4 млрд рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал денежную сумму, которой местный клуб РФПЛ будет оперировать в течение будущего сезона.



«Бюджет ФК «Ростов» на ближайший сезон составит 1,4 миллиарда рублей. Все вопросы касательно финансирования будут решены в течение чемпионата», – сказал руководитель региона.



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