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    Роналду: «Горжусь, что играл вместе с Касильясом»

    Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился своими эмоциями по поводу ухода из команды голкипера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета «Порту».

    «Икер, я полон гордости, что много лет играл вместе с тобой. Удачи тебе в Португалии», – напутствовал игрок.

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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 10:22
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    Комментарии (103)
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    ren888888
    1436866388
    А я не горжусь!
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    калач
    1436866956
    Горжусь, что нырял вместе с Касильясом
    Ответить
    112910415
    1436867867
    вероятно, искренне
    Ответить
    Катя_МЮ
    1436871472
    Из совершенно невинного и искреннего пожелания удачи непонятно что раздули. Роналду и Икер, как бы пресса ни старалась, оставались друзьями, это самое важное.
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    Quaresmа_7
    1436884900
    [кю] ПЕРЕС, взять продать Реал, именно Реал, потому что Касильяс это весь РЕАЛ!!
    Ответить
    Planet Georgia
    1436886392
    Молодец Роналду,Касу сейчас нужна поддержка!
    Ответить
    мама барсика-фуу
    1436895647
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
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    nahan
    1436899642
    Чья теперь очередь?..
    Ответить
    JI e x a
    1436907100
    Пока месси..др..о..черы обливаются слюнями и оправдывают свое божество тем, что (внимание!) у него убогая сборная, хочется пожелать удачи КР и Касу и выразить надежду, что заканчивать карьеру они тоже будут в одном клубе(например, великом Аль-Ахли)))))
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    ologreds
    1694997615
    numo435635
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