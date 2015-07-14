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    «Томь» пополнилась игроком «Арсенала»

    Представитель ФНЛ «Томь» привлекла в свои ряды полузащитника тульского «Арсенала» Сергея Кузнецова, который весь прошлый сезон исправно играл в РФПЛ (27 матчей). Любопытно, что туляки – не единственная команда, с которой футболист поднимался из ФНЛ в высший дивизион. Это было с «Кубанью» (2008 год), с «Мордовией» (2012). Вполне вероятно, что то же самое Кузнецов проделает и с сибиряками.

    Томичи стартовали в первенстве с крупной победы над «Спартаком-2» (4:1).

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    14.07.2015 09:34
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    Комментарии (11)
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    New_Look
    1436856497
    а.... а то я подумал, что Уолкотта подписали, или Жиру...
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    radyA
    1436859608
    Кузнецов спаситель! p.s. пишите в новостной сводке, Тульский Арсенал!!! можно подумать, что Томь, приобрела футболиста из Лондона.....тут смешок такой....)
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    АрсенБурбулятр
    1436859785
    местный питерский пацан Владик отжигает, как может привлекает народ в темы соккера, надо было написать ещё *Томь провернула сделку лета, заманив игрока Арсенала*.
    Ответить
    Baisangur95reg
    1436860326
    Черт побери !ЖУРИН ЗАГОЛОВКИ НОРМ ПИШИ !
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    КПР
    1436861056
    Ну теперь и в вышку можно.
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    nnbb199O
    1436863971
    С начало я подумал что они подписали Санчеса из Лондона))
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    Cipolino
    1436868240
    ЦЫСКА пополнилось игроком МЮ(Крыжопль) Зенит пополнился игроком Барселоны(Суходрыщинск) Динамо пополнилось игроком Реала(Зеленосранск) и т.д.
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    eaguar
    1436874681
    Удачи .
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    DrAzraill
    1436904826
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    ologreds
    1694997615
    numo435632
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