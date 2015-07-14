«Томь» пополнилась игроком «Арсенала»

Представитель ФНЛ «Томь» привлекла в свои ряды полузащитника тульского «Арсенала» Сергея Кузнецова, который весь прошлый сезон исправно играл в РФПЛ (27 матчей). Любопытно, что туляки – не единственная команда, с которой футболист поднимался из ФНЛ в высший дивизион. Это было с «Кубанью» (2008 год), с «Мордовией» (2012). Вполне вероятно, что то же самое Кузнецов проделает и с сибиряками.



Томичи стартовали в первенстве с крупной победы над «Спартаком-2» (4:1).



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