Митрович отказал «Ньюкаслу»

Нападающий бельгийского «Андерлехта» Александар Митрович ответил отказом на предложение английского «Ньюкасла» о переезде в Великобританию. Серб мотивировал свое решение тем, что желает перейти в команду-участницу Лиги чемпионов.



Другими кандидатами на Митровича являются «Рома» и «Порту», но на данный момент они конкретных предложений в Брюссель не отсылали.



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