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    Митрович отказал «Ньюкаслу»

    Нападающий бельгийского «Андерлехта» Александар Митрович ответил отказом на предложение английского «Ньюкасла» о переезде в Великобританию. Серб мотивировал свое решение тем, что желает перейти в команду-участницу Лиги чемпионов.

    Другими кандидатами на Митровича являются «Рома» и «Порту», но на данный момент они конкретных предложений в Брюссель не отсылали.

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    Источник: A Bola

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    14.07.2015 09:09
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Bearded man
    1436854500
    Наряду с Пратом, главный талант Андерлехта.
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    руна
    1436855776
    Пожалеет ещё об этом!
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    sir_Alex
    1436859894
    Логично
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    nahan
    1436899047
    Вполне понятное решение.
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    Крылатый
    1436912840
    Пожалеешь еще потом, тут даже не дело в команде участнице ЛЕ, тут хоть в Стоук перейди. Заявишь о себе и глядишь через год уже в Манчестере или Ливере. Зря, очень зря...
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    ologreds
    1694997617
    numo435629
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