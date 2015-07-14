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    Перес дал понять, что Де Хеа летом не перейдет в «Реал»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа этим летом не переедет в Испанию.

    «Давид является великим вратарем, но принадлежит «Манчестер Юнайтед» – клубу, с которым мы дружим. А игроков других клубов я обсуждать не могу», – сказал Перес.

    В данный момент первым номером «Реала» является костариканский вратарь Кейлор Навас.

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    Источник: Marca

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    14.07.2015 07:53
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    Комментарии (118)
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    WAARLOT
    1436875498
    перес проиграный
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    ReD_MU_DeVIL
    1436885139
    Де Хеа играет за великий клуб - так правильно
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    Kybik-Pybik
    1436886283
    перес конь
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    Planet Georgia
    1436887349
    Молодец Перес,теперь нужно расчитывать только на Наваса...Зашибись продали Каса и не купили ДДХ просто отлично...
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    nahan
    1436894155
    Его самого увольнять нужно...
    Ответить
    FootballFun1985
    1436895422
    Вообще-то он ничего такого не сказал. Скорее вежливо ушел от ответа.
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    зигзаг
    1436969308
    интересно а с Барселоной дружит?
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    Sevastopol-www
    1437114587
    Не предал дружбу...
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    киэнджин
    1437130684
    Перес Бог среала я лавлю кайф от твоего правления ..
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    ologreds
    1694997617
    numo435623
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