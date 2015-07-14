Перес дал понять, что Де Хеа летом не перейдет в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа этим летом не переедет в Испанию.



«Давид является великим вратарем, но принадлежит «Манчестер Юнайтед» – клубу, с которым мы дружим. А игроков других клубов я обсуждать не могу», – сказал Перес.



В данный момент первым номером «Реала» является костариканский вратарь Кейлор Навас.



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