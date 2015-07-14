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    • Марадона: «Месси не убили, не изнасиловали – хватит с ним нянчиться»

    Марадона: «Месси не убили, не изнасиловали – хватит с ним нянчиться»

    Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона рассказал, как следует относиться к действующему нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

    «У нас есть лучший игрок в мире. Он делает покер «Реал Сосьедаду», а за родную сборную не может коснуться нормально мяча. Хватит с ним нянчиться. Относитесь к нему так же, как и ко всем остальным аргентинцам. Он не убит, не изнасилован. Ударили по ногам? Не надо из этого делать трагедию. Критика должна заставить Месси стать лучше», – заявил обладатель «руки бога».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 06:36
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    Комментарии (133)
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    борька
    1436875012
    склоки-это здорово
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    Massachussets
    1436878773
    Ахах Марадона убейся уже наркоман!
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    Jeck Denielse
    1436879850
    Если уж пчёлы против мёда то всё ....край.....
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    Lionel Messi-10
    1436882516
    Может быть грубовато, но именно насчет критики все верно сказал. Кстати, никто с ним не нянчиется, тут больше СМИ все раздувает.
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    yudin_duda
    1436886638
    В Барселоне он играет около штрафной, справа, уходя в центр. В сборной он получает мяч в центре поля и начинает атаку, наверное, претензии должны быть к Мартино, куда он его ставит, там он и играет
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    Bonnucci
    1436891241
    Все по делу сказал!!!
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    nahan
    1436893436
    Марадона прав в том, что в сборной Месси другой...
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    CL2014
    1436894344
    Ахахах прибежали тут болельщики реала под тему и тоже подняли срач на месси в комментариях))) где же вы были когда он выиграл ЛЧ, примьеру и кубок Испании в этом году??))
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    Сливки общества
    1436957948
    Марадона прав. Он сам на ЧМ когда удар по ноге получил, всю ночь лежал, приложив лед к колену, но на следующий день вышел и добыл результат. Месси до таких поступков далеко. В *опу дуют по полной программе, поэтому лидер полноценный из него так и не выходит.
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    ologreds
    1694997617
    numo435617
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