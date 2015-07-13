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    «Кристал Пэлас» продлил контракт с Данном на 5 лет

    Защитник Скотт Данн продлил контракт с «Кристал Пэлас».

    28-летний футболист подписал с «орлами» пятилетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба. Данн выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года.

    «Я ужасно рад продлению контракта с «Кристал Пэлас». Будто на Луну слетал! Мы движемся в правильном направлении. В межсезонье некоторые клубы проявляли интерес ко мне, но я хотел остаться в «Кристал Пэлас» и двигаться с этой командой наверх», – сказал игрок.

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    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    13.07.2015 23:55
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    Комментарии (5)
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    kkomov
    1436824724
    достойный срок контракта
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    MrVanes-Zenit
    1436825067
    Это здорово для орлов Окрепла команда за 2 сезона!
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    Die Roten
    1436880106
    на 5 лет это круто.удачи ему.
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    nahan
    1436892536
    Опора защиты орлов.
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    ologreds
    1694997617
    numo435608
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