«Кристал Пэлас» продлил контракт с Данном на 5 лет

Защитник Скотт Данн продлил контракт с «Кристал Пэлас».



28-летний футболист подписал с «орлами» пятилетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба. Данн выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года.

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«Я ужасно рад продлению контракта с «Кристал Пэлас». Будто на Луну слетал! Мы движемся в правильном направлении. В межсезонье некоторые клубы проявляли интерес ко мне, но я хотел остаться в «Кристал Пэлас» и двигаться с этой командой наверх», – сказал игрок.