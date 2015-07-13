«Милан» подтвердил переход Эль-Шаарави

Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в «Монако».



22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.



«Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в «Монако» позволит ему в полной мере раскрыть свой талант», – заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.