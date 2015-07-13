«Милан» подтвердил переход Эль-Шаарави

Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в «Монако».
22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
«Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в «Монако» позволит ему в полной мере раскрыть свой талант», – заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.
В прошедшем сезоне Эль-Шаарави забил 3 гола в 19 матчах за «Милан». На его счету также один мяч в 13 встречах за сборную Италии.
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