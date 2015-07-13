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    «Милан» подтвердил переход Эль-Шаарави

    Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в «Монако».

    22-летний футболист уже подписал контракт с монегасками, сообщает официальный сайт клуба.
    «Эль-Шаарави обладает опытом игры на высоком уровне в течение нескольких сезонов и при этом большим будущим. Мы считаем, что переход в «Монако» позволит ему в полной мере раскрыть свой талант», – заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.
    В прошедшем сезоне Эль-Шаарави забил 3 гола в 19 матчах за «Милан». На его счету также один мяч в 13 встречах за сборную Италии.
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    Источник: ФК «Монако»

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    13.07.2015 22:03
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    Комментарии (40)
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    Triem
    1436842386
    Не понял... На**я так сделали??!
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    esca
    1436846647
    сумма аренды составила 3млн евро, с правом выкупа за 13 млн евро.. PS Милан серьезную ошибку сделал....
    Ответить
    Goosfraba
    1436851350
    Пока обсуждали трансферы де Хеа, Касильяса и Рамоса, Монако очень крутую сделку провел! От души поздравляю французов!
    Ответить
    cannongun
    1436852747
    и действительно, нафига милану было отпускать фараончика? бредовой решение. там и так толком играть некому.
    Ответить
    Сашка Охотник
    1436854008
    как ирокез убрал,фигово играть стал
    Ответить
    Барабуля
    1436854269
    Нашел свое место переоцененыш)
    Ответить
    Летчик66
    1436863740
    Отлично! В Монако классный тренер, Жардим поможет парню заиграть на новом уровне, а Рыболовлев поможет позже подыскать топ-клуб. Это тебе не в Миланском загашнике сидеть.
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    Die Roten
    1436868938
    мало забил в прошлом сезоне.
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    nahan
    1436891621
    Нужно одного защитника и одного классного хавбека найти.
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    ologreds
    1694997617
    numo435601
    Ответить
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