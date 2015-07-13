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    Источник: Эль-Шаарави подписал контракт с «Монако»

    Нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в «Монако».

    22-летний футболист подписал контракт с монегасками, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Однако стоит отметить, что ни один из клубов еще не объявил о завершении сделки.
    Эль-Шаарави перешел в «Милан» из «Дженоа» в 2011 году. В составе миланцев он провeл в общей сложности 102 матча и забил 27 голов. Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Монако» возьмет Эль-Шаарави в аренду за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 14-15 миллионов.



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    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.07.2015 21:33
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    Комментарии (25)
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    Ac Milan Champion
    1436821367
    Если его отдали бы в Монако в обмен на Карраско! А так это глупейшая ошибка Милана!
    Ответить
    Zeychba
    1436822748
    Не так давно парень действительно блистал, я видел его игры еще до травмы - огромный потенциал. Имхо ему стоило бы еще чуток в Милане, где он уже адаптирован, погонять, вернуть форму. Если же сам Милан его решил сбагрить - зря, у парня может быть большое футбольное будущее.
    Ответить
    Baisangur95reg
    1436830023
    а ведь когда то он был Перспективный, От него ждали будушего!Только вот не понятно так как Итал. лигу не смотрю ,Он сам себя погубил ,Или ему чем то Милан не устроил ?
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    alessios1990
    1436837386
    Теперь Раджи не будет скучно, ведь в Монако будет играть еще один итальянец) Неожиданный конечно трансфер. Удачи Фараону в стане монегасков!
    Ответить
    Mr_Tim
    1436847831
    Для многих не ожиданный трансфер(Аренда)Парень талантливый-мастеровитый успехов ему!
    Ответить
    artem 81
    1436850598
    он еще навтыкает
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    cannongun
    1436852910
    зря отдали
    Ответить
    nahan
    1436891444
    Эль-Шаарави удачи с новой командой.
    Ответить
    DrAzraill
    1436904756
    snraefsadfadsffsadfsadfsadfsa
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    ologreds
    1694997619
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