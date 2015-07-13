«Амкар» победил «Мезекевешд» в товарищеском матче

"Амкар» в последнем контрольном матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии победил венгерский клуб «Мезекевешд».



Встреча завершилась победой пермяков со счетом 2:1. В минувшем сезоне «Мезекевешд» занял четвертое место в Национальной лиге II – втором по рангу дивизионе чемпионата Венгрии.



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