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    «Амкар» победил «Мезекевешд» в товарищеском матче

    "Амкар» в последнем контрольном матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии победил венгерский клуб «Мезекевешд».

    Встреча завершилась победой пермяков со счетом 2:1. В минувшем сезоне «Мезекевешд» занял четвертое место в Национальной лиге II – втором по рангу дивизионе чемпионата Венгрии.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Амкар» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 20 июля.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 21:28
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    Комментарии (10)
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    enot7000
    1436812578
    сопернище
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    Сварной
    1436812603
    Яркой игры всем нашим клубам в новом сезоне !!
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    голова1989
    1436812696
    круто
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    Карпати1963
    1436813015
    Добре є
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    sir_Alex
    1436814131
    Круто, чё!
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    qisi77
    1436815986
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    kkomov
    1436818145
    собственно это и есть уровень амкара и нашего чемпионата.
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    ANJI 0552
    1436818366
    успехов нашим клубам!
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    Майкл59ru
    1436836024
    Ну хоть кого то победили уже хорошо!
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    ologreds
    1694997619
    numo435598
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